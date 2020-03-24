2020-03-24T12:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Прикамье глава города уволился после отпуска, проведенного за границей

Мэр Кунгура Сергей Гордеев отдыхал в Арабских Эмиратах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сергей Гордеев решил не отказываться от отпуска за границей. Фото: kungur-adm.ru.Сергей Гордеев решил не отказываться от отпуска за границей. Фото: kungur-adm.ru.
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23 марта мэр Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил «Комсомолке» источник в краевом правительстве, это стало результатом его поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Сергей Гордеев провел там отпуск, несмотря на то, что после объявления пандемии коронавируса глава Прикамья Дмитрий Махонин запретил чиновникам ездить за границу.

- Хотя отпуск Гордеева был согласован заранее, но он должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно, - отметил наш источник.

Гордеев вернулся в Россию на прошлой неделе. Он еще должен пройти обязательный двухнедельный карантин. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Олег Лихачев.

В мэрии Кунгура решение главы города не комментируют.

- Никаких официальных документов нам не поступило, - сообщили в городской администрации. – Все, что мы знаем, - это то, что Сергей Васильевич в течение четырнадцати дней будет находиться на карантине по причине прибытия из-за границы, а пока работает на удаленном доступе. Об остальном мы только в интернете читали.

Сейчас депутаты Кунгурской Думы должны определиться с кандидатурой исполняющего обязанности главы города, который будет руководить Кунгуром до проведения конкурса на пост мэра. Заседание намечено на четверг, 26 марта. По данным нашего источника, будет рассматриваться несколько кандидатур, в том числе заместитель Гордеева Олег Лихачев, глава Кунгурского района Вадим Лысанов, бывший депутат Законодательного собрания, а ныне директор АНО «Союзэкспертиза - Пермь» Лилия Ширяева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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