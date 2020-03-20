2020-03-20T13:36:14+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о пострадавших при хлопке газа в пермской многоэтажке

Взрыв произошел 20 марта
Лилия Абибулаева
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Хозяйка квартиры погибла.Хозяйка квартиры погибла.Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми днем 20 марта произошел хлопок газа в квартире на 4 этаж многоэтажки. Взрывной волной выбило окна и сильно повредило перекрытия, начался пожар. В результате ЧП пострадали три человека. Хозяйка квартиры погибла.

На место выехали четыре бригады «скорой помощи». В больницы отправили троих жителей дома. 40-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в ожоговый центр Гринберга. 66-летнего мужчину с отравлением продуктами горения отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье. 72-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу им. Тверье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности о пострадавших при хлопке газа в пермской многоэтажке
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