Стали известны подробности о пострадавших при хлопке газа в пермской многоэтажке

20 Март 2020 2020-03-20T13:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловском районе Перми днем 20 марта произошел хлопок газа в квартире на 4 этаж многоэтажки. Взрывной волной выбило окна и сильно повредило перекрытия, начался пожар. В результате ЧП пострадали три человека. Хозяйка квартиры погибла.

На место выехали четыре бригады «скорой помощи». В больницы отправили троих жителей дома. 40-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в ожоговый центр Гринберга. 66-летнего мужчину с отравлением продуктами горения отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье. 72-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу им. Тверье.

Читайте также:

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ЧП произошло в доме на улице Чернышевского (Подробнее)

Пожарным удалось локализовать пожар после взрыва в пермской многоэтажке

Огонь уже начал переходить на вторую квартиру (Подробнее..)

Жильцов дома в Перми, где произошел взрыв, разместят в резервном фонде

В здании отключили свет и тепло. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU