2020-03-19T12:53:03+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Прикамье из-за коронавируса: в краевой бюджет заложат средства на борьбу с инфекцией

Сколько потребуется денег на обеспечение режима повышенной готовности в Прикамье из-за коронавируса, никто пока не знает (аудио)
Андрей МАТЛИН
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На борьбу с коронавирусом потребуются дополнительные деньги.На борьбу с коронавирусом потребуются дополнительные деньги.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вопреки опасениям в Перми состоялось мартовское заседание Законодательного собрания. Накануне председатель ЗС Валерий Сухих заявил, что в парламенте предусмотрели для депутатов возможность работать удаленно, если возникнет чрезвычайная ситуация. Но до этого дело пока не дошло. Никакого особого контроля на входе в зал Заксобрания не было, депутатский кворум собрался без опозданий.

Тем не менее, тему коронавируса все же не обошли стороной. В краевой бюджет предстоит заложить немалые средства на обеспечение режима повышенной готовности в Прикамье из-за коронавируса.

Депутатам предстояло решить, на что потратить 12 миллиардов рублей, оставшихся неизрасходованными в прошлом году. Министр финансов Елена Чугарина сразу предупредила, что значительные суммы могут потребоваться на противодействие коронавирусной инфекции. Например, на переоборудование больничных палат и другие нужды.

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- Объем средств должен выясниться при развитии событий, думаю, мы его утвердим на одной из весенних сессий краевого парламента, - пообещала она.

Деньги на это найдутся – руководитель минфина сообщила, что финансирование по некоторым объектам, которых давно ждут в Прикамье, может отложиться.

- Очевидно, мы его сдвинем «вправо», с 2020 года на 2021 и 2022 годы, - сообщила Елена Чугарина.

О каких объектах идет речь она не объяснила, но это и так всем понятно. В список «отложенных» могут попасть здания для галереи, оперного театра, новый зоопарк.

Аквапарк построят за казенный счет

Несмотря на задержки с выполнением планов, перечень проектов капитального строительства пополнился еще одним объектом. Теперь стало окончательно ясно: аквапарк в Перми будут строить за бюджетный счет. Депутаты Заксобрания включили в бюджет на ближайшую трехлетку 5,6 миллиарда рублей на возведение комплекса с аквапарком и фитнес-центром. Эти деньги перечислят в уставной капитал ООО «Олимпия-Пермь», которое займется стройкой объекта.

Основным местом будущего аквапарка названа площадка на улице Калинина. Депутат Бурнашов предложил было рассмотреть вариант земельного участка в Орджоникидзевском районе. Но его раскритиковал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

- Можно долго что-то улучшать и менять условия, а дело будет стоять, - возразил он.

Проездные для тружеников тыла и обеды для школьников

На что еще решено направить неизрасходованные миллиарды?

Одна из трат касается тружеников тыла. Депутаты поддержали предложение Дмитрия Махонина - распространить на эту категорию жителей края некоторые льготы, положенные ветеранам Великой Отечественной войны. Например, 102 тысячи тружеников тыла Прикамья в ближайшее время получат возможность приобрести льготные проездные на пригородный транспорт.

Бесплатно обслуживать на дому будут 1370 ветеранов труда, еще 200 труженикам тыла за бюджетный счет отремонтируют квартиры. На все это в бюджете предусмотрели 348 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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