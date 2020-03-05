«Мне сказали, что ты умер». 17-летнему парню из Перми, который искал кровных родителей, огласили результат ДНК

В Перми произошла запутанная история, которая стала основой программы «ДНК» не телеканале НТВ.

Пермячка Елена 17 лет назад усыновила мальчика Данила. У женщины только что умерла новорожденная дочь и таким образом она хотела заглушить боль.

- Мне было без разницы: будет это мальчик, девочка или тройня, главное, чтобы у меня «щелкнуло», что это мой ребенок, - поделилась героиня программы. - Когда мы с мужем пришли в Дом малютки, я увидела восьмимесячного малыша, у которого была мокрая кофточка от режущихся зубов. Я сказала: «Иди сюда, малыш», и у него распахнулись глазки, и зажглась улыбка. И именно он, Данил, спас меня тогда.

Она забрала Данила из дома малютки. Туда малыша отдали после отказа родных родителей. У мальчика был страшный диагноз - «энцефалопатия», но с возрастом болезнь никак себя не проявила. Мальчик рос здоровым ребенком. Приемная мать отдала Данила в спорт, на танцы и на вокал…

Недавно у старшей дочери Елены обнаружили онкологию. Женщина испугалась, что если заболеет и она, Данил останется совсем один и решила найти его биологических родителей. Для этого она обратилась в программу «ДНК» на НТВ. Женщина знала имена биологических родителей сына. По этим данным журналисты программы «ДНК» нашли полную тезку той женщины, которая была вписана в свидетельство о рождении мальчика, появившегося 17 лет назад. Ее муж умер 8 лет назад.

Мария, женщина, записанная как мать Данила, сообщила, что с мужем она прожила 14 лет и родила от него троих детей. Четвертого ребенка она не рожала. Но женщина согласилась сдать тест.

3 марта на телеканале НТВ озвучили результаты теста ДНК. Сходство с обоими родители составило 99,9%. Мария со слезами на глазах стала обнимать сына.

- Ты так похож на отца! Мне сказали, что ты умер! Я же тебя не похоронила! Я должна была увидеть тело, - говорила женщина.

Роды были тяжелые. Женщине сделали кесарево сечение, но после операции ребенка долго не приносили на кормление. Мария забеспокоилась и решила узнать у санитарок, где ее сын. Женщине сообщили, что мальчик умер.

Мария была в шоке и впала в депрессию. Несмотря на осенний холод, она ушла из больницы в халате и тапочках. Спустя несколько дней она хотела вернуться и похоронить сына, но муж ее не пустил.

- Он не разрешил мне идти, сказал, что я схожу с ума, отгоняю от себя детей, - вспоминает Мария. - Сходил сам, а когда вернулся, сказал, что врачи сами похоронили ребенка.

Откуда взялся отказной документ, так и не удалось узнать.

Узнав результаты ДНК, Мария плакала, не переставая обнимала сына, и благодарила его приемную мать.

Благодаря программе Данил обрел двоих братьев и сестер, а также нашел родную мать. С приемной матерью и сестрой Данил продолжает общаться. Сейчас Данил мечтает заработать на большой дом, где поселились бы все его родные.