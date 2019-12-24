Нина Русланова так и не встретилась с сестрами из Пермского края

- Мы всей душой, но, увы, контакта пока нет, - расстраиваются сестры Нины Руслановой из Пермского края.

Известная российская актриса выросла в детском доме, всю жизнь мечтала найти родных и понять, почему ее бросили родители. Год назад Нина Русланова рассказала свою историю в телепередаче: в двухмесячном возрасте ее бросила на вокзале родная мать. Малютку нашли и поместили в приют, а потом отдали в детский дом. Имя и фамилию подкидышу тогда выбрали воспитатели, а день рождения Нина Русланова придумала себе сама - 5 декабря.

Программу увидели четыре сестры, живущие в селе Уинское.

- И наконец-то мы поняли, кем стала та девочка, о которой всю жизнь переживал наш отец, - говорят они. - Дочь он потерял, когда с первой семьей ехал на поезде на Украину. На одной из станций побежал за водой, а его жена оставила девочку на вокзале. У женщины не было молока, и она боялась, что дочь умрет в дороге от голода.

Мужчина всю жизнь корил себя за случившееся, но нашел в себе силы жить дальше. Он вновь женился, в его новой семье родились четыре дочери.

Жительницы села Уинское в Пермском крае отправили своей знаменитой сестре посылку на день рождения, но ее никто не хочет получать.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермячки долго думали, стоит ли ворошить прошлое, но в итоге все-таки обратились на телешоу. ДНК-анализ показал, что с большой вероятностью женщины являются кровными сестрами Нины Руслановой. Когда объявили результат, расплакались почти все, кто был в зале.

- Мне нужно найти слова, чтобы сказать об этом маме и чтобы ее здоровье не пошатнулось, ведь от радости тоже разрываются сердца, а она очень впечатлительный человек, - услышав результат ДНТ-теста, сказала дочь актрисы Олеся Рудакова.

С тех пор прошло три месяца, но встреча сестер так и не состоялась.

- Может быть, она глубоко переживает и ей нужно время, чтобы принять все это, - считает Юлианна, одна из пермячек. - 5 декабря мы решили поздравить свою знаменитую сестру с днем рождения и отправили в Москву посылку. Не буду перечислять, что мы туда положили, но считаю, что там было все тепло нашей души. И, как выяснилось, наша посылка до сих пор пылится на почте. Вроде как Олесе все некогда ее получить. Наверное, завтра мы будем отзывать ее обратно. А там - как жизнь покажет.

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