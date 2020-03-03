2020-03-03T12:02:45+03:00
Общество

«Я хочу понять, почему меня оставили в роддоме». 17-летний парень из Перми ищет своих биологических родителей

Он обратился на ток-шоу, чтобы сделать ДНК-тест
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с программы "ДНК" на канале НТВ.Фото: скрин с программы "ДНК" на канале НТВ.
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Запутанная история, произошедшая в Перми, стала основой программы «ДНК» на телеканале НТВ.

Решилась на усыновление, чтобы выйти из депрессии

17 лет назад пермячка усыновила мальчика в Доме малютки. Она пришла туда вскоре после того, как у нее умерла новорожденная дочка. Девочка прожила на свете всего шесть дней.

Чтобы выйти из тяжелой депрессии, женщина, у которой уже росла старшая дочь, решилась на усыновление.

- Мы было без разницы: будет это мальчик, девочка или тройня, главное, чтобы у меня «щелкнуло», что это мой ребенок, - поделилась героиня программы. - Когда мы с мужем пришли в Дом малютки, я увидела восьмимесячного малыша, у которого была мокрая кофточка от режущихся зубов. Я сказала: «Иди сюда, малыш», и у него распахнулись глазки, и зажглась улыбка. И именно он, Данил, спас меня тогда.

Тайну узнал, гуляя на детской площадке

Как стало известно позже, родители оставленного в роддоме мальчика состояли в законном браке и отказались от него на четвертый день. У ребенка был диагноз «энцефалопатия», но с возрастом он никак не проявился. Ребенок рос, как и все дети, приемная мама отдала сына в спорт, на танцы и на вокал…

Как-то после прогулки на детской площадке восьмилетний сынишка прибежал домой и начал плакать: «Мама, я что, неродной тебе?».

- Я очень боялась, что сын убежит, и пыталась успокоить его, - продолжала женщина. - Мы наревелись тогда, а став старше, он однажды спросил: «А если бы я попытался их найти? Они меня бросили, но я готов их простить». Я не хотела этого, но потом поняла, что у него должна быть родная душа, ведь моя старшая дочь больна, у нее онкология третьей стадии, нам дали пять лет, я сейчас не отхожу от нее.

- Мама, ты не бойся, я никуда не уйду и навсегда с тобой останусь, - пообещал приемной маме юноша.

У меня трое родных детей, которые живут рядом со мной

Женщина знала имена биологических родителей сына. По этим данным журналисты программы «ДНК» нашли полную тезку той женщины, которая была вписана в свидетельство о рождении мальчика, появившегося 17 лет назад.

Эта женщина пришла в студию и рассказала, что была замужем, ее муж был старше на 8 лет. В счастливом браке они прожили 14 лет и родили трех детей. 8 лет назад мужчина умер из-за проблем с сердцем. Женщина объясняла, что все трое ее родных детей растут рядом с ней.

Кто на самом деле оказался мамой 17-летнего пермяка, станет ясно из программы, которая выйдет в эфир 3 марта.

- Я готов к любой правде о своей биологической семье, может быть они и не захотят принять меня, зато я буду знать правду, - заявил 17-летний пермский студент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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