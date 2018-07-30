В Прикамье перепутанные в роддоме девочки жили на одной улице и сидели за одной партой

31 Июль 14:01 2018-07-31T14:01:57+03:00

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- Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной, как будто кино посмотрела, - говорит 28-летняя Светлана, несколько месяцев назад она узнала, что ее любимые родители - не родные ей. В деревенском роддоме ее перепутали с другой новорожденной девочкой и отдали чужой маме.

«Алешка, а девка-то не твоя»

Село Буб в Сивинском районе - «конец географии» Пермского края. Люди здесь живут простые, работящие и острые на язык.

- Катя мой пятый ребенок, - рассказывает 66-летняя Валентина Найденко. - Как и всех своих детей я рожала ее в Сивинском роддоме, 11 декабря 1989 года. Все прошло хорошо, дочку мне приносили только на кормление - тогда были такие порядки, а через неделю нас отпустили домой. Вместе со мной выписали еще одну женщину, Раису. Свою дочь Свету она родила в один день со мной, только я вечером, а она еще утром.

Валентина Павловна готовит иск к министерству здравоохранения Пермского края.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дома у Валентины жизнь покатилась привычным чередом. Дети, хозяйство, огород, работа в колхозе. Муж трудился механизатором, Валентина - бухгалтером.

- В отличие от других наших деток Катя росла пухленькой, но мы только радовались - здоровая девчонка, - продолжает Валентина Павловна. - Она была не похожа на всех нас, но я ничего не подозревала, а вот люди...

Глядя на подрастающую Катюшку, не особо тактичные деревенские смеялись супругам Найденко в лицо: «Алешка, а девка-то не твоя!»

- Мы с Алешей прожили душа в душу 45 лет, - говорит Валентина Павловна, показывает нам небольшую татуировку на руке - «Алеша» и объясняет: мол, еще по молодости мы с ним начудили.

Алексей Тимофеевич умер год назад от рака, так и не узнав, что младшая дочка действительно ему не родная.

«Я сегодня не пил, но понять не могу, которая - моя сестра?»

В тот день, 11 декабря 1989 года, в роддоме Сивы случилось почти небывалое: родилось сразу двое детей. Обычно - два - три ребенка за всю неделю. Кто из акушерок или медсестер не доглядел, кого из двух малышек сунул не в ту колыбельку или отнес на кормление не той маме, сейчас уже не разобраться - почти 29 лет прошло, многих и в живых уже нет.

Старое здание Сивинского роддома.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Света, настоящая дочь Найденко, выросла буквально на соседней улице, в деревне Кичаново, она стоит вплотную к селу Буб. У ее родителей, Раисы и Валентина, которые работали в колхозе, было трое детей. И Светочка, как и Катя, - самая младшенькая, самая любимая.

Света ходила в Бубинскую школу, училась с Катей в параллельных классах, а после девятого, когда «а» и «б» классы объединили в один, девочки оказались... за одной партой.

- Мы с Катей подружились, гуляли вместе, у нас были общие друзья, - продолжает Света. - Нам очень нравилось и казалось смешным, что наш день рождения в один день. Я часто бывала у нее дома, даже оставалась ночевать. И через какое-то время подружилась и с ее старшей сестрой, Любой.

Катя и Света говорят, что друзья часто обращали внимание, что Света очень похожа на Любу.

Фото с выпускного в школе. Валентина Павловна (слева) с дочерьми Любой и Катей. Фото: из семейного архива.

- Мы смеялись в ответ, никто и подумать не мог, что Люба действительно моя сестра, а не Катина, - рассказывает Светлана.

- Как-то Света была у нас в гостях, - вспоминает Валентина Павловна. - Заходит мой сын и говорит: «Мам, я сегодня ничего не пил, но я зашел к девчонкам в комнату и понять не могу, кто моя сестра - Катя, Света или Люба».

«Спасибо, что вырастили мою дочь»

Разговоры утихли, когда девочки разъехались учиться. После школы Света поступила в медицинский колледж, сейчас работает ассистентом стоматолога в хирургическом отделении. Она замужем, ее дочке Арине два годика.

У Кати двое сыновей. Семья живет в Бубе, Екатерина - продавец в местном магазине.

Когда несколько лет назад после операции в родительский дом в Кичаново вернулась старшая сестра Светы, Алевтина, местные снова засудачили: как же похожа она на дочь Найденовых Катю.

- Эти разговоры просто измотали меня, я уже и сама начала что-то подозревать, сопоставлять факты, - рассказывает Валентина Павловна. - Вспоминала, как рожала Катю. Мне только сказали, что девочка, показали на секунду и унесли. Я ее и разглядеть-то не успела. Как-то разбирала документы и нашла бирочки из роддома. И удивилась: у всех детей бирочки с дырочкой, чтобы завязать на ручку, а у Кати - просто кусочек клеенки. Как же они крепили ей эту бирочку?

Те самые бирочки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоронив мужа, Валентина Павловна осталась в большом доме совсем одна. И мы просто ахнули, когда женщина пошла показывать нам свои угодья - пятьдесят соток на берегу пруда. Пятьдесят!

- С утра огурцы собрала, кабачки, - деловито говорит хозяйка. - Вас провожу и за ягодами пойду.

- Я еще в хоре пою, - улыбается это удивительно стойкая и добрая женщина. - Недавно с гастролями в Карелии были, в выходные на Камву едем, репетиция сегодня.

Света дружила со старшей дочерью Найденовых Любой. Девочки даже не подозревали, что они родные сестры.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По вечерам спасение от одиночества - это телевизор.

- Я увидела передачу про перепутанных в пермском роддоме близняшек и решила позвонить, - смеется, удивляясь собственной смелости, Валентина Павловна. - В Буб приехали журналисты и уговорили всю нашу семью поехать в Москву на передачу. Там сделали тест ДНК, который развеял наши многолетние сомнения: Света - моя дочь.

- А Катя - Раисы Гачеговой?

- И Катя моя дочь, на этом - точка. Я ее вырастила, я ее внуков люблю. И пресекаю все разговоры, что они нам чужие.

Раиса и Валентин Гачеговы умерли несколько лет назад. Когда правда открылась, Валентина Павловна первым делом пошла к ним на могилку - сказать «спасибо», что вырастили ее дочь.

Старшую сестру Светы Алевтины часто путали с Катей. Все-таки родные сестры...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Свете всегда рады в нашем доме, она молодец, навещает нас, дочку привозит, - рассказывает Валентина Павловна. - Теперь у меня шесть детей и тринадцать внуков. Всем моей любви хватит.

Семья требует компенсацию

Мы пытались раздобыть хоть какие-то сведения в родильном доме, где перепутали девочек. Там нам сказали, что об этом случае, конечно, знают, но помочь, к сожалению, ничем не могут. По закону истории родов хранятся в архиве 25 лет, после чего их уничтожили.

- Я понимаю, если бы в большой больнице детей перепутали, но как такое могло случиться в нашей маленькой сельской больнице, - не понимает Катя. Несмотря на поддержку и любовь Валентины Павловны, ей сейчас тяжелее всех. Кто ее настоящие родители, Катя узнала уже после их смерти.

Встреча большой семьи: слева Катя, в центре - Алевтина, справа Валентина Павловна со Светой и внучкой Ариной. Фото: из семейного архива.

Получив на руки результаты ДНК, Валентина Павловна, Катя и Света готовят иск к министерству здравоохранения Пермского края и требуют возместить им компенсацию за моральный вред - каждая по 10 миллионов рублей.

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