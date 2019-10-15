«74 года была сиротой». Известная актриса Нина Русланова нашла родных в Пермском крае

Судьба талантливой народной артистки Нины Руслановой драматична: в 1945 году в двухмесячном возрасте ее бросила на вокзале родная мать. Малютку нашли и поместили в приют, а потом отдали в детский дом. Она росла там и всегда мечтала найти родственников, чтобы узнать тайну своего рождения. Ведь имя и фамилию подкидышу тогда выбрали воспитатели, а день рождения она придумала себе сама.

Не смотря на отсутствие какой-либо поддержки со стороны семьи, Нина Русланова сделала себя сама. Она покорила Москву и завоевала любовь зрителей. Известная актрисы сыграла десятки ролей в культовых фильмах «Короткие встречи», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Собачье сердце». Она добилась признания и получила звание народной, но всю жизнь мучилась вопросом, почему в младенческом возрасте родители отказались от нее.

- Я всегда хотела узнать, кто я? - рассказала актриса Нина Русланова журналистам Первого канала. – Фамилия не моя, имя не мое, день рождения тоже не мой. Я писала в газету, можно ли как-то найти родителей, но мне ответили, что их поиски затруднительны.

Актриса никогда не скрывала историю своего появления на свет, а полгода назад рассказала ее в телепередаче на всю страну. Когда шла программа, телевизор случайно включила пермячка Людмила Коновалова, она живет в селе Уинское Пермского края. В ее семье с детства знали историю с потерянной двухмесячной девочкой, так как часто видели слезы отца Константина, который плакал и вспоминал, как его первая жена оставила новорожденную дочку на вокзале.

Людмила Коновалова из села Уинское является единокровной сестрой известной актрисы. Фото: скрин с программы "Пусть говорят" на Первом канале.

- Я смотрела эту передачу, и у меня просто комок слез был, - говорит Людмила Коновалова. – История Нины Руслановой очень тесно пересекается с историй нашей семьи. Мой отец много лет назад на том же вокзале оставил свою новорожденную дочь и всю жизнь не мог себе этого простить. Дата рождения Нины Ивановны как раз совпадает с произошедшими событиями. В ее истории было три ключевых момента: девочка, два месяца, Украина.

До войны Константин жил со своей первой женой в Херсоне. У них рос сын Сергей. Константин работал кузнецом, и в начале войны ему дали бронь. Вместе с семьей он уехал на Урал, в Кизел, на Коспашскую шахту.

В голодном 1944 году у Константина и его жены родился второй ребенок, дочка. Время шло к окончанию войны и семья решила пробираться на родину, в Херсон. Когда они ехали на поезде, на одной из станций Константин вышел из поезда за водой, а когда вернулся, дочери уже не было.

- Где дочка? – закричал он.

- Нам хотя бы Сережу поднять на ноги надо, у меня молока нет, ты хочешь, чтобы она от голода умерла? – плакала мать. – Я на вокзале я видела женщину с младенцем, она его кормила, даст Бог и нашу себе заберет и выкормит….

А поезд в это время все дальше и дальше увозил отца от родной дочери.

Отец знаменитой актрисы Константин всю жизнь пытался разыскать дочь. Фото: скрин с программы "Пусть говорят" на Первом канале.

- Отец не простил такого предательства, и спустя какое-то время их пути с первой женой разошлись, но к сыну Сереже он часто в Херсон ездил, - вспоминает Людмила Коновалова. – Потом он встретил нашу маму, у которой уже росла дочка Нина, а потом у них и мы родились, три дочери: Люда, Юлианна и Елена. Не смотря на это, он всю свою жизнь пытался разыскать ту дочь, что потерял тогда на вокзале. Но что тогда можно было сделать? Не было ни телефонов, ни интернета…

Полгода после выхода передачи в семье пермяков думали, стоит ли заявлять о себе, но чуткие женские сердца понимали, что это именно их история. И ради памяти отца, который всегда хотел найти свою девочку, они попросили внучку Полину отправить смску в Москву.

Собираясь на программу, сестры собрали с собой гостинцы: мед, соленья и варенья со своего огорода. Их перед объявлением результатов ДНК вручили их предполагаемой племяннице - дочери Нины Руслановой Олесе Рудаковой.

- К нам не раз писали незнакомые люди, которые присылали фото, указывая, где на снимке мамины мама или папа, но заканчивались такие общения банальными «Дайте денег», поэтому давайте дождемся результатов ДНК, - сказала Олеся.

Сестры приехали на программу с гостинцами. Фото: скрин с программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Когда огласили, что Нина Русланова и Людмила Коновалова с очень большой вероятностью являются единокровными сестрами, в зале заплакали не только те, кто сидел на сцене, но все, кто был в зале.

- Сейчас мне нужно найти слова, чтобы сказать об этом маме и чтобы ее здоровье не пошатнулось, ведь от радости тоже разрываются сердца, а она очень впечатлительный человек, - объяснила Олеся Рудакова.