Новый министр экономразвития Максим Решетников: «Поддерживать надо тех, кто уже растет»

Телеведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев отметил, что ни один состав кабинета министров в стране не формировался в столь сжатые сроки. Журналисты телеканала взяли короткие интервью у новых членов правительства, в том числе и у бывшего главы Прикамья.

- Ожидали, что вам предложат быть министром? - спросил корреспондент телеканала у нового министра экономического развития Максима Решетникова, который буквально несколько дней назад покинул пост губернатора Пермского края.

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- Нет, - не раздумывая, ответил тот.

Дальше состоялся короткий диалог.

- Совсем? – уточнил корреспондент. - То есть это полная неожиданность?

- Полная, - подтвердил Решетников.

- А кто предложил?

- Михаил Владимирович Мишустин.

Ведущий объяснил, что новый премьер звонил губернатору Пермского края в Пермь и предложил занять пост министра экономического развития и что задачи министерства определил президент: достичь темпов роста в стране не ниже мировых. В передаче напомнили, что Решетников был в числе выпускников обучения президентского резерва, где преподавал Мишустин.

Затем на телеэкране продемонстрировали некую схему, нарисованную Решетниковым от руки.

- Стратегию экономического развития новый министр уже начал выстраивать привычными маркерами на магнитной доске, - описал «картинку» корреспондент.

- Если мы хотим экономического роста, то, конечно, в первую очередь надо поддерживать тех, кто уже растет, - объяснил нарисованное Максим Решетников.

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