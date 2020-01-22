«Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно»: 10 громких цитат Максима Решетникова

Максим Решетников проработал на посту губернатора Пермского края почти три года. 21 января его назначили министром экономического развития. Вспоминаем самые громкие цитаты бывшего губернатора.

О переселении

Февраль 2017 года, встреча с жителями Березников:

- Я вас понимаю, я тоже теперь переселенец, у меня у самого трое детей, - отвечал ей губернатор. - И их тоже ждет смена учителей и детских коллективов. Я вас только об одном прошу: не уезжайте из Березников!

О том, чтобы чиновники не «убирали снег с помощью фотошопа»

Март 2017 года, пресс-конференция:

Я буду контролировать, чтобы чиновники реагировали на эти обращения эффективно, а не обходились отписками и не «убирали снег с помощью фотошопа».

"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края 00:00 00:00

О движухе

Июнь 2017 года, заседание краевого правительства:

Когда движухи не хватает, народ начинает уезжать. Наша задача, чтобы для людей было максимально комфортно жить в крае.

О скандале с девочкой с "розовыми волосами"

Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:

Как отец девочек, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, важно уверенно чувствовать себя коллективе. Жестких запретов быть не должно. И я бы не хотел, чтобы моему ребенку говорили, почему у него такой цвет волос, почему он пришел в таких джинсах.

О секрете семейного счастья

Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:

Надо поменьше работать и всегда отвечать на звонки жены, хотя это не всегда удается.

О музыке

Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:

Слушаю русский рок 90-х годов, к примеру, группу «Ленинград». И приучаю себя к музыке, которую слушают мои дети, вольно или невольно.

О работе краевого управления МЧС

Декабрь 2018 года, заседание краевого правительства:

Там где есть пожар - увольняйте начальников по профилактике, просто выгоняйте с работы, и все! Мы деньги выделяем на профилактику. Ресурсы есть. Расхлябанность какая-то – в этом вся проблема.

О «зарослях» в центре города

Июнь 2019 года, пресс-конференция:

Мне бы хотелось, чтобы к 300-летию сам город изменился, чтобы были изменены подходы к благоустройству. Я год назад обратил внимание Дмитрия Ивановича Самойлова на пустырь между домами: «Займитесь, пожалуйста, бросовыми территориями. В центре города таких пустырей некошеных быть не должно». - «Да, - сказал. – Займемся».

12 июня я с семьей гулял по эспланаде. Возвращался по Пермской¸ смотрю – опять те же самые заросли. Звоню Дмитрию Ивановичу: «Вы вообще там что-то делаете?» - «Да, - говорит, - Мы делаем». Через три дня мне звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». Ну, блин, если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, - странно это как-то.

О том, сколько нужно работать

Июнь 2019 года, пресс-конференция:

От пермских властей мы требуем только одного – приведения города в порядок. Потому что любить свой город – значит работать. Пахать по 16 часов в сутки 6 дней в неделю

О работе женщин 31 декабря

Декабрь 2019 года, прямой-эфир в Instagram:

Это сфера ответственности федеральных законодателей. Со своей стороны я могу сделать выходной только для краевых чиновников, но не считаю это целесообразным. В бюджетных организациях руководители могут подумать над тем, чтобы, например, отпустить женщин домой хотя бы пораньше. Лично я так и собираюсь поступить в отношении сотрудниц секретариата. Мы вполне можем взять на себя часть их работы.