«Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно»: 10 громких цитат Максима Решетникова
Максим Решетников проработал на посту губернатора Пермского края почти три года. 21 января его назначили министром экономического развития. Вспоминаем самые громкие цитаты бывшего губернатора.
О переселении
Февраль 2017 года, встреча с жителями Березников:
- Я вас понимаю, я тоже теперь переселенец, у меня у самого трое детей, - отвечал ей губернатор. - И их тоже ждет смена учителей и детских коллективов. Я вас только об одном прошу: не уезжайте из Березников!
О том, чтобы чиновники не «убирали снег с помощью фотошопа»
Март 2017 года, пресс-конференция:
Я буду контролировать, чтобы чиновники реагировали на эти обращения эффективно, а не обходились отписками и не «убирали снег с помощью фотошопа».
"Максим Решетников - губернатор турбулентного периода". Эксперты - об уходе главы Пермского края
О движухе
Июнь 2017 года, заседание краевого правительства:
Когда движухи не хватает, народ начинает уезжать. Наша задача, чтобы для людей было максимально комфортно жить в крае.
О скандале с девочкой с "розовыми волосами"
Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:
Как отец девочек, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, важно уверенно чувствовать себя коллективе. Жестких запретов быть не должно. И я бы не хотел, чтобы моему ребенку говорили, почему у него такой цвет волос, почему он пришел в таких джинсах.
О секрете семейного счастья
Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:
Надо поменьше работать и всегда отвечать на звонки жены, хотя это не всегда удается.
О музыке
Октябрь 2018 года, эфир в Instagram:
Слушаю русский рок 90-х годов, к примеру, группу «Ленинград». И приучаю себя к музыке, которую слушают мои дети, вольно или невольно.
О работе краевого управления МЧС
Декабрь 2018 года, заседание краевого правительства:
Там где есть пожар - увольняйте начальников по профилактике, просто выгоняйте с работы, и все! Мы деньги выделяем на профилактику. Ресурсы есть. Расхлябанность какая-то – в этом вся проблема.
О «зарослях» в центре города
Июнь 2019 года, пресс-конференция:
Мне бы хотелось, чтобы к 300-летию сам город изменился, чтобы были изменены подходы к благоустройству. Я год назад обратил внимание Дмитрия Ивановича Самойлова на пустырь между домами: «Займитесь, пожалуйста, бросовыми территориями. В центре города таких пустырей некошеных быть не должно». - «Да, - сказал. – Займемся».
12 июня я с семьей гулял по эспланаде. Возвращался по Пермской¸ смотрю – опять те же самые заросли. Звоню Дмитрию Ивановичу: «Вы вообще там что-то делаете?» - «Да, - говорит, - Мы делаем». Через три дня мне звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». Ну, блин, если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, - странно это как-то.
О том, сколько нужно работать
Июнь 2019 года, пресс-конференция:
От пермских властей мы требуем только одного – приведения города в порядок. Потому что любить свой город – значит работать. Пахать по 16 часов в сутки 6 дней в неделю
О работе женщин 31 декабря
Декабрь 2019 года, прямой-эфир в Instagram:
Это сфера ответственности федеральных законодателей. Со своей стороны я могу сделать выходной только для краевых чиновников, но не считаю это целесообразным. В бюджетных организациях руководители могут подумать над тем, чтобы, например, отпустить женщин домой хотя бы пораньше. Лично я так и собираюсь поступить в отношении сотрудниц секретариата. Мы вполне можем взять на себя часть их работы.
ИСТОЧНИК KP.RU