Максим Решетников: "Проекты, которые я начал в Перми, будут доведены до конца"

В программе «Вести в субботу» на канале «Россия» ведущий Сергей Брилев поговорил с новыми министрами. Одним из героев передачи стал бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития Максим Решетников.

- Когда вам предлагают пост министра, что надо отвечать: «Я подумаю», «Нужно посоветоваться с женой» или как? – со слегка провокационного вопроса начался диалог.

- Я не думаю, что в таких случаях предполагается ответ «нет», - ответил Максим Решетников. – Но для меня крайне важным было, чтобы те проекты, которые я начал в Перми и крае, и которые обещал жителям, были доведены до конца.

В итоге Президент и премьер-министр дали «добро» на то, чтобы Максим Решетников, перейдя в федеральные министры, тем не менее возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми. Так что начатые проекты преобразования города будут продолжены.

Как напомнил Сергей Бридлев, этим летом в Перми было открыто общественное пространство на заводе Шпагина.

- Интересное совпадение: на открытие завода Шпагина прибыли предшественник Решетникова на посту министра – Максим Орешкин, и нынешний коллега, глава Минфина Антон Силуанов, - отметил телеведущий.

В числе приоритетов предстоящей работы Максим Решетников подчеркнул необходимость предоставления большей самостоятельности регионам.

- Хотя был гигантский объем работы сделан за прошлые годы, мы слишком мало доверяем регионам, - подчеркнул министр экономразвития.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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