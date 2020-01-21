Губернатора Пермского края Максима Решетникова назначили министром экономического развития

Вот мы и узнали, кто будет в обновленном российском правительстве премьера Михаила Мишустина.

В него вошли сразу два прикамских губернатора – бывший и нынешний.

Юрий Трутнев стал вице-премьером. А Максиму Решетникову доверен пост министра экономического развития. В кулуарах поговаривают, что исполнять губернаторские обязанности некоторое время будет руководитель администрации губернатора Леонид Политов. Выборы нового губернатора Прикамья пройдут, скорее всего, 13 сентября. Кого президент назначит реальным "ВРИО", пока неизвестно.

Призвание - экономист

Тягу к экономическим знаниям 40-летний политик Максим Геннадьевич обнаружил давно. Поговаривают, что еще одноклассникам в пермской 17-й гимназии он в шутку говорил: «Обязательно буду премьером!»

Шутки шутками, но в вуз он тоже пошел учиться на экономиста и в 2000 году блестяще закончил пермский университет по специальности «экономист-математик». А в 2003 году стал и кандидатом наук. Тема вполне соответствует новой должности - «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели на примере Пермской области».

Работать после вуза способного выпускника пригласили в администрацию региона, и при губернаторе Чиркунове он дослужился до должности руководителя губернаторской администрации.

А потом способного экономиста заметил московский мэр Собянин и взял в столицу.

Там Максим Решетников тоже не затерялся - в 2012 году стал министром «собянинского» правительства Москвы. И тоже по экономическому профилю: руководил департаментом экономической политики и развития столицы.

Домой - губернатором

А после Решетников вернулся в родной город. После отставки губернатора-варяга Виктора Басаргина в феврале 2017-го президентским указом его назначили исполняющим обязанностями главы Прикамья.

Горнило губернаторских выборов в сентябре того же года Максим Решетников прошел с честью. Своему предвыборному штабу он поставил задачу: привлечь на избирательные участки как можно больше молодых людей. Ставка на молодежь сработала. 10 сентября он набрал больше 82 процентов голосов.

И вот - новое назначение.

Чем запомнилась пермякам «трехлетка» Решетникова

До трехлетнего срока на губернаторском посту Максим Решетников не доработал всего какой-то месяц. Что останется у нас в памяти об этих трех годах?

Пермяки очень надеялись, что с его приходом наконец-то власть перестанет рисовать виртуальные проекты и займется их реальным воплощением. Что преобразятся набережная и эспланада, появится новый зоопарк.

О том, как при нем приукрасится набережная, Максим Решетников даже президенту Путину наглядно показал и рассказал во время его визита в Пермь.

Набережную, как и эспланаду, действительно, привели в порядок. Но вот пустить по ней вместо электричек новый трамвай, закрыв движение электропоездов, пока не успели. Кое-кто из общественников, наверное, при этом вздохнул с облегчением. Затягивается дело и с новым пермским зоопарком, историей с освоением средств по которому уже заинтересовались следственные органы.

Едва вернувшись из столицы на родную землю, губернатор начал объезжать один за другим города и регионы края. Итогом стала инициатива, которую сам Максим Решетников обозначил двумя словами: укрупнение и объединение. Исполнительную власть городов и районов стали соединять в администрации городских округов, всего получилось 17 таких объединений. За счет этого, по словам Решетникова, удалось сэкономить от 60 до 80 процентов расходов на муниципальных чиновников. Объединять стали также больницы и школы, обещая за счет этого повысить качество медицинских и образовательных услуг. И тоже – сэкономить на расходах.

Для того, чтобы сэкономить на краевом правительстве, Максим Решетников стал пересаживать чиновников со служебных автомобилей на такси. Половину министерств уже пересадил, остальных собирался пересадить – на таксомоторы - в этом году.