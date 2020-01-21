«Надеемся, что это будет не варяг». Выборы нового губернатора Прикамья пройдут 13 сентября этого года

В связи с тем, что губернатор Пермского края Максим Решетников назначен на должность министра экономического развития в федеральном правительстве нового состава, губернаторское кресло оказалось вакантным.

Как предполагают источники в краевом правительстве, временно исполнять обязанности губернатора Прикамья будет руководитель губернаторской администрации Леонид Политов. Но это будет техническим, временным, решением.

Как сообщает член Центризбиркома России Евгений Шевченко, досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября 2020 года.

Пока неизвестно, кто реально будет исполнять обязанности главы региона и пойдет на эти выборы.

- По Уставу Пермского края замещает губернатора председатель краевого правительства, но этот пост также занимал Максим Решетников, - говорит член регионального отделения ОНФ Игорь Лобанов. – Следующим «по списку» идет руководитель администрации губернатора Леонид Политов. Но если он и будет какое-то время исполнять обязанности губернатора, скорее всего, это будет техническим решением. Очевидно, президент Путин должен назначить того, кто и пойдет на выборы 13 сентября. Кто это будет, пока никто не знает. Повторяется «римейк» февраля 2017 года, когда также внезапно у нас поменялся губернатор. Очень бы хотелось, чтобы новый губернатор имел пермские корни, как и Максим Решетников. Как показал опыт предыдущих лет, к варягам у нас относятся настороженно.