Лев Портной: «За 10 дней до назначения министром Максим Решетников пришел ко мне попрощаться»

Бывший губернатор Пермского края, назначенный министром экономического развития, уже в школьном возрасте проявил тягу к экономическим знаниям. А потом стал кандидатом экономических наук.

Его научный руководитель рассказывает, что он готов был работать чуть ли не по 24 часа в сутки.

- Тот, кому придется сталкиваться с Максимом Решетниковым по работе, должен иметь в виду: он - патологический трудоголик, - говорит его бывший научный университетский руководитель Лев Портной. – Он и себе спуску не дает, и другим. Помню, мне его приходилось постоянно останавливать, когда по вечерам он приходил ко мне домой поработать. Я ему нет-нет да и говорил: «Нельзя же так загонять себя!» И предлагал расслабиться, посидеть с рюмкой вина, он виновато улыбался и соглашался. Однако ничто человеческое ему было не чуждо. Один раз он ко мне с невестой пришел, с Аней. Я так понял – на смотрины. Девушка мне понравилась, она, как и Максим, училась на экономическом факультете. Теперь они с ним воспитывают двух дочерей.

Максим Решетников с женой и дочкой заходили ко Льву Портнову дней десять назад.

- Я тогда не понял, что он, видимо, приходил попрощаться, наверное, он уже знал о будущем назначении, - говорит он. – Попросил его принести вино и харчи с собой – мне ведь уже за 90 лет, и сам я по магазинам не хожу. Посидели, повспоминали прошлое. Теперь, когда его назначили министром экономического развития, я могу сказать: он – справится.

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Еще Лев Портной говорит, что его бывший подопечный словно соревнуется со временем наперегонки.

- Он все время хочет его обогнать, время, - вспоминает он. – Мы с Максимом Решетниковым познакомились, когда он еще школьником был. Я тогда работал доцентом пермского классического университета. И вот представьте: приходит ко мне девятиклассник и говорит, что хотел бы консультацию получить. Принес школьную работу, что-то связанное с продажей акций. Она была обычного ученического уровня. Но уже тогда я понял: мальчик умненький, настойчивый, пытливый.

Как говорит Лев Портной, конек Максима Решетникова – внедрение в программы экономического развития IT-технологий.

- В следующий раз мы с Максимом встретились года через три, - рассказывает ученый. - Меня тогда пригласили выполнить заказ для пермской компании «Прогноз», которая внедряла IT-технологии в экономической сфере. Одним из сотрудников этой фирмы и был Максим. Я даже не сразу узнал его: он возмужал, да и профессионально сильно вырос. Оказалось, нам с ним вместе предстояло заниматься одной темой. Параллельно он учился на первом курсе экономического факультета университета. Но поскольку по знаниям сильно обогнал программу, занимался по индивидуальному плану и опережал учебный процесс на год. Кроме того, точно также, с опережением, он получил экстерном в университете еще одну специальность - лингвиста-переводчика. И это у него в крови: требовать и от себя, и от других быстрого выполнения сразу множества задач.

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