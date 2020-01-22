«Амкар», Instagram и зоопарк: азбука Максима Решетникова

Губернатора Прикамья Максима Решетникова назначили министром экономического развития страны, и теперь губернаторское кресло, которое он занимал без малого 3 года, вакантно.

Чем же запомнилась нам «решетниковская трехлетка»?

Мы составили «Азбуку» губернатора Максима Решетникова.

Прощай, "Амкар"!

А – Амкар

«Верните нам большой футбол!», - до сих пор просят жители Перми и края, преданные болельщики футбольного клуба «Амкар», прекратившего свое существование в 2018 году. Тогда региональное правительство не выделило «красно-черным» дополнительных средств из бюджета, а найти команде генерального спонсора не удалось.

Чиновники отмечали, что проблему должны решать собственники «Амкара», хотя клуб имел статус общественной организации. Болельщики даже стали собирать деньги, чтобы клуб не закрыли, но…

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Облик вокзала пока не изменился.Фото: Василий Вахрин

В – вокзал

В 2013 году, при губернаторе Басаргине, специально для строительства транспортно-пересадочного узла с обновленным железнодорожным вокзалом Пермь-II было создано АО «РВ-Пермь». Но в феврале 2017 года, как раз после назначения Максима Решетникова, выяснилось, что это общество даже проект вокзала не подготовило, зато щедро тратило деньги на собственные командировки и прочие радости жизни. В итоге бывший гендиректор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин был осужден за растрату. Сейчас, по договоренности с ОАО «РЖД», за счет железнодорожников планируется до конца 2022 года построить новый ТПУ «Пермь-II». Проект предусматривает реконструкцию существующего здания железнодорожного вокзала и строительство нового автовокзала.

Галерея пока на прежнем месте.Фото: Василий Вахрин

Г – галерея

Проекты новой Пермской художественной галереи создавались чуть ли не при каждом губернаторе Пермского края. Ее хотели возвести на склоне Слудского холма, на месте ДК «ТЕЛТА» и бывшего здания ВКИУ, перестроить под нее Речной вокзал. Но только при Максиме Решетникове дошли до стадии выбора подрядчика на строительство здания на территории завода им. Шпагина. Аукцион должен состояться 4 февраля, а первых посетителей галерея должна принять уже в 2023 году. На строительство галереи выделено 4 миллиарда рублей.

Нового зоопарка звери так и не дождались.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

З – зоопарк

Контракт на строительство зоопарка на Нагорном с АО «РЖДстрой» был подписан буквально за две недели до назначения Максима Решетникова и.о. губернатора Пермского края – в январе 2017 года. Так что все строительство шло при нем. Первоначально открытие нового зоопарка планировалось на март 2018 года. Но сейчас срок перенесен уже на 2022 год. На шести из 38 объектов инспекция Госстройнадзора обнаружила нарушения технологии. А в августе 2019 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Бывший руководитель проекта компании «РЖДстрой» Илья Козырев и экс-начальник краевого Управления капитального строительства Дмитрий Левинский, которые обвиняются в хищении более 129 миллионов рублей, задержаны и помещены в СИЗО.

Давайте управлять вместе!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И – Instagram

С легкой руки Максима Решетникова прямые эфиры на его личной страничке стали проводиться регулярно. Даже поговаривали, что они могут заменить традиционное общение с прессой, правда, этого не произошло. Прямые эфиры в Instagram собирали тысячи просмотров и превратились в своего рода «стену плача»: на жалобы жителей в режиме «он-лайн» отвечали министры регионального правительства и главы местного самоуправления. Именно из этих эфиров жители и журналисты порой узнавали о кадровых решениях и приоритетных проектах губернатора. Эксперты отмечали «информационную открытость» Максима Решетникова. Сейчас у его страницы в Instagram 105,8 тыс. подписчиков.

Мама считает, что требования безопасности в школе не соблюдались.

Фото из Instagram Максима РешетниковаФото: Василий Вахрин

К - кино

За три года, что губернатором был Максим Решетников, на территории Пермского края проходили съемки полнометражных фильмов и сериалов: «Зулейха открывает глаза», «Сердце Пармы», «Последний богатырь» и другие.

А еще забавный факт, связанный с кино: внешность Максима Решетникова пользователи сети часто сравнивали со внешностью Николая Наумова, исполнителем роли Коляна в сериале «Реальные пацаны». И в марте 2018 года Николай актер выложил на свое странице в Instagram коллаж. На одной половине фотография самого Николая, а на другой - фото Максима Решетникова.

Спустя несколько часов Максим Решетников сделал репост этой записи в своем Instagram и написал: «Ну а что, похож!».

Набережная преобразилась.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Н - Набережная

В сентябре 2017 года в Пермь с визитом приехал Владимир Путин. Первым делом он поехал на набережную. Там Максим Решетников рассказал, как она будет выглядеть к 300-летию Перми - без железнодорожной ветки, которую перенесут на другой берег.

Ее пока так и не перенесли, но зато набережную обустроили: поставили туалеты, киоски, новые фонари и скамейки. А еще - построили современные детские площадки и добавили интересные арт-объекты.

"Ночи длинных ковшей" в Перми не было.Фото: Василий Вахрин

Н – НТО

Наведение порядка в сфере нестационарной торговли было обозначено Максимом Решетниковым как одно из приоритетных направлений в работе. Предприниматели вспоминали, что это именно он был инициатором «ночи длинных ковшей», когда в Москве сносили незаконные киоски. В Перми до этого не дошло: НТО потеснили с частных земель ТСЖ, правда последние активно сопротивлялись и сопротивляются этому в судах. Также ко всем киоскам предъявили одинаковые требования по внешнему виду.

Оперный привычный и до боли родной.Фото: Василий Вахрин

О - оперный театр

Главное культурное событие этого года - уход художественного руководителя театра оперы и балета Теодора Курентзиса. На закрытие последнего Дягилевского фестиваля губернатор Максим Решетников даже пришел в футболке «Не дайте Курентзису уехать». Но маэстро все равно переехал в Санкт-Петербург вместе со своим оркестром. К счастью, властям удалось договориться с маэстро о том, чтобы он продолжил возглавлять Дягилевский фестиваль.

Несмотря на уход Курентзиса, Максим Решетников успокоил горожан - новую сцену оперного театра все равно построят. Эскизы здания уже появились несколько месяцев назад, строительство должно начаться в 2020 году и закончиться в 2022 году.

Пермскую электричку пока не отменили.Фото: Василий Вахрин

Р – РЖД

При Максиме Решетникове краевые власти стали активно скупать у железнодорожников ненужные им участки. За 800 миллионов купили территорию бывшего товарного двора у Перми II, за 445 миллионов землю под закрывшимся заводом им. Шпагина. Около 3 миллиардов выделили на то, чтобы выкупить железнодорожные рельсы и по набережной Камы пустить вместо электричек скоростной трамвай. Новый трехсекционный трамвай «Лев» для этого уже приобрели за 108 миллионов рублей. Пермяки стали спрашивать друг друга: успеют ли его быстро запустить по набережной без раскопок и перекладки рельсов, если отменят электропоезда между двумя станциями? Ведь другой общественный транспорт до Перми I уже отменили.

Последний троллейбус.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Т – транспортная реформа

С подачи Максима Решетникова была затеяна масштабная реформа общественного транспорта. С лета 2019 года в прошлое «уехал» троллейбус – он был объявлен устаревшим видом транспорта, кроме того, по словам губернатора контактная сеть закрывала обзор в центре города. Изменились правила игры и с «автобусниками» - им стали платить за результат, за перевезенных пассажиров. По задумке это должно было прекратить практику «гонок» за пассажирами. Во главу угла были поставлены регулярность и комфорт перевозок. Анонсировано введение «единого транспортного меню» и системы пересадок.

В Прикамье строили новые школы, садики, больницы.Фото: Василий Вахрин

У – Укрупнение

Поездив по регионам Прикамья, Решетников объявил об укрупнении и объединении. В 33 территориях объединили районные и городские властные структуры, пустили под нож поселковые администрации. Люди кое-где стали жаловаться: даже чтобы справку выписать, теперь приходится ехать за тридевять земель. Подобным образом начали оптимизировать школы и больницы. «Вот мы возим детей на автобусах в школы, а может, стоит возить туда учителей?» - поставил задачу губернатор. В итоге в бюджетной сфере сократили 530 юридических лиц и сэкономили 535 миллионов рублей.

Шпагин был бы доволен?Фото: Василий Вахрин

Ш - завод Шпагина

На месте социокультурного пространства «Завод Шпагина» раньше был мотовозоремонтный завод. Но при Максиме Решетникове здания перешли в собственность края. В отреставрированных цехах стали проводить различные мероприятия: маркеты, кинопоказы, лекции, форумы и выставки.

Но главным «украшением» Завода Шпагина станет Пермская художественная галерея, которая должна переехать в новое здание к 2023 году.

С высоты птичьего полета.Фото: Василий Вахрин

Э - эспланада

В июне 2019 года состоялось открытие новой эспланады. На месте, где раньше был пустырь, появился светомузыкальный фонтан. Там даже несколько раз показывали кино - проектировали изображение на струи воды. А на дорожках, ведущих к фонтану, поставили лавочки-качели, а вокруг площади - амфитеатр. Полностью обновленной эспланада предстанет к 300-летию Перми.

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