«Он был у мамы единственным сыном». В Перми после смерти 11-летнего школьника от сальмонеллеза возбудили уголовное дело против медиков

Смерть 11-летнего мальчика – уже третье ЧП в крупнейшем пермском спортивном комплексе «Олимпия» за последние два года. Весной 2018-го, напомним, во время тренировки в бассейне здесь утонула 10-летняя пловчиха. Камеры зафиксировали, что ребенок лежал на дне бассейна четыре минуты, пока девочку не заметила проплывавшая мимо посетительница.

Еще один случай произошел 22 октября прошлого года. Во время тренировки здесь также утонула 10-летняя спортсменка. Все произошло на глазах десятков взрослых людей и детей, но спасти девочку не смогли.

И вот, новая трагедия. В середине ноября прошлого года 35 человек попали в больницы Перми с симптомами острой кишечной инфекции.

Выяснилось, что все они обедали в кафе «ОVСЯНКА», что на улице Ленина, и в «O-fit» в бассейне «Олимпия». У обоих кафе был один поставщик.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что у всех заболевших выделена ДНК сальмонеллы. Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование обоих кафе. Их деятельность была приостановлена.

Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование еще продолжается.

Пообедал картофельной запеканкой

Среди пострадавших оказались трое детей, в том числе 11-летний школьник.

- 16 ноября у сына была тренировка, - позже рассказали следователям родители ребенка. – После бассейна, около часа дня, он зашел в кафе, которое работало прямо в «Олимпии», пообедал и пошел домой. На обед сын съел только картофельную запеканку.

Уже дома ему стало плохо - заболел живот, началась тошнота, потом – диарея и рвота.

Мама мальчика была в этот момент дома и вызвала неотложку. Медики осмотрели ребенка и рекомендовали отпивать сына порошком, который снимает симптомы отравления и восстанавливает водный баланс.

Но мальчику становилось только хуже, и его мама вызвала «скорую». В состоянии комы бригада медиков доставила парня в реанимацию краевой детской клинической больницы.

3 декабря мальчика с диагнозом «сальмонеллез» перевели в детскую инфекционную больницу - на фоне ослабленного иммунитета у него диагностировали ветряную оспу. Накануне Нового года, 27 декабря, ребенок умер.

Медикам грозит до трех лет лишения свободы

- Мы провели доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщили в следственном отделе по Индустриальному району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю. – Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных медицинских работников.

Следователи выясняют, что за бригада неотложной помощи приезжала к ребенку на самый первый вызов и почему медики не назначили своевременное лечение, показанное при отравлении.

Расследование уголовного дела только началось. Если виновные в смерти ребенка будут найдены, им грозит до трех лет лишения свободы.

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