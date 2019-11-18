«Борщ, котлеты в шпинате и куриная печень». Что ели пермяки, отравившиеся в кафе Оvсянка и О-fit

Кафе Оvсянка на Ленина 26 – место мегапопулярное. Мало того, что здесь обедают почти все сотрудники пятиэтажного торгово-офисного центра, покушать сюда приходят и работающие поблизости в банках и офисах пермяки.

- В обеденное время очередь здесь выстраивается на несколько десятков метров, в основном приходит молодежь, - рассказывают сотрудники бизнес-центра. – Не так давно поблизости закрылось кафе быстрого питания, поэтому на обед многие стали приходить к нам. Цены здесь достаточно демократичные, обслуживание быстрое и доброжелательное.

Но часть посетителей, кто покушал в Оvсянке 15 и 16 ноября, сейчас в тяжелом состоянии находятся в инфекционных отделениях пермских больниц. Симптомы у всех одинаковые, очень характерные для сальмонеллеза.

- В пятницу наш директор обедала в кафе, взяла борщ и картофельно-мясной рулет, - рассказала продавец в салоне нижнего белья. – К вечеру она почувствовала себя плохо, всю субботу промаялась, а утром в воскресенье на «скорой» ее отвезли в инфекционку. Я сама поела там в пятницу куриную печень, вечером почувствовала головокружение, тошноту и слабость, но обошлось.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

- У нас двух продавцов обед в Оvсянке в субботу выкосил, - жалуется сотрудница магазина по соседству. – Сейчас новый график составляем, работать некому. Одна поела куриную печень, другая картофельное пюре, рыбную котлету из минтая в шпинате и пирог с яблоком.

В больницу в тяжелом состоянии попала и клиентка салона красоты, расположенного в бизнес-центре на Ленина, 26. У нее запись была на субботу, а между процедурами – получасовой перерыв. Девушка спустилась перекусить в Оvсянку, а спустя несколько часов тоже попала в больницу.

И таких пострадавших, кого госпитализировали в инфекционные отделения – 25 человек. Известно, что еще два человека с признаками отравления отказались от госпитализации, и проходят лечение дома.

Сейчас на двери Оvсянки повесили объявление, что оно закрыто по техническим причинам, и понять, что происходит внутри, нельзя из-за плотно закрытых штор. На стук нам никто не открыл.

На дверях кафе повесили объявление, что по техническим причинам оно закрыто.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Однако отравившиеся пермяки, лежащие сейчас на капельницах в больницах, кушали не только в кафе Оvсянка на Ленина, 26, но и в кафе бассейна Олимпия на улице Мира, 41. Это объясняется тем, что поставщик продуктов в оба кафе один и тот же.

В Олимпии кушали 11 человек, из тех, кто сейчас госпитализирован. Именно здесь самое тяжелое отравление получил 11-летний мальчик.

- Пациент с клиникой острой кишечной инфекцией поступил в краевую детскую клиническую больницу в субботу вечером, - сообщили «КП» в пресс-службе КДКБ. – Он госпитализирован в реанимацию №1. Пока прогнозы по его состоянию давать преждевременно, врачи проводят весь комплекс необходимых мероприятий.

Еще два ребенка – девочка пяти лет и мальчик шести лет находятся здесь на лечении в состоянии средней степени тяжести.

В кафе отравилась и 62-летняя пермячка Любовь, сейчас она лежит в реанимации.

- В пятницу свекровь водила нашу дочку на тренировку в «Олимпию» и поела там картофельно-мясной рулет, - рассказывает ее невестка Надежда. - Спустя три часа ей стало плохо. Сейчас она лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

- Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением готовой продукции двух кафе, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. – По нашим предварительным данным у заболевших выделена ДНК сальмонеллы. И вероятней, окончательный диагноз, который им поставят – сальмонеллез. Управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Совместно с минзравом мы организовали противоэпидемические мероприятия. Обследовали кафе, провели отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья, обследовали сотрудников кафе. И так как были выявлены нарушения санитарного законодательства, деятельность обоих кафе была приостановлена.

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