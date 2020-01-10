После смерти 11-летнего школьника, который заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, возбудили уголовное дело против медиков
После смерти 11-летнего школьника, который отравился в кафе спорткомплекса «Олимпия», Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Напомним, 16 ноября прошлого года после тренировки в бассейне ребенок поел в буфете. Затем он почувствовал себя плохо. Родители вызвали скорую помощь, и мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой детской клинической больницы.
3 декабря мальчика перевели в детскую инфекционную больницу. 27 декабря ребенок умер.
Как сообщили в следственном отделе по Индустриальному району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных медицинских работников. Расследование только началось.
Если виновные в смерти ребенка будут найдены, им грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что для «Олимпии» - это уже не первый случай гибели детей. Весной 2018 года и осенью 2019-го в бассейне прямо во время тренировки утонули две девочки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU