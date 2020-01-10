2020-01-10T09:50:52+03:00
Происшествия

После смерти 11-летнего школьника, который заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, возбудили уголовное дело против медиков

Следователи считают, что врачи непрофессионально исполнили свои должностные обязанности.
Вероника РАНГУЛОВА
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Если виновные в смерти ребенка будут найдены, им грозит до трех лет лишения свободыЕсли виновные в смерти ребенка будут найдены, им грозит до трех лет лишения свободыФото: Василий Вахрин
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После смерти 11-летнего школьника, который отравился в кафе спорткомплекса «Олимпия», Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, 16 ноября прошлого года после тренировки в бассейне ребенок поел в буфете. Затем он почувствовал себя плохо. Родители вызвали скорую помощь, и мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой детской клинической больницы.

3 декабря мальчика перевели в детскую инфекционную больницу. 27 декабря ребенок умер.

Как сообщили в следственном отделе по Индустриальному району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных медицинских работников. Расследование только началось.

Если виновные в смерти ребенка будут найдены, им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что для «Олимпии» - это уже не первый случай гибели детей. Весной 2018 года и осенью 2019-го в бассейне прямо во время тренировки утонули две девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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