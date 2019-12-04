"Его выпустили по УДО". Что известно о Диме Индейце, который устроил стрельбу по прохожим в Перми

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-04T10:15:04+03:00

Соседи говорят, что он вышел из тюрьмы несколько лет назад

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- Выстрелы звучали без остановки, - вспоминает Ольга Алексеевна, соседка Дмитрия П. - было очень страшно

Утром 4 декабря пермяк устроил стрельбу по прохожим в микрорайоне Гайва. В результате ЧП погибла прохожая, еще два человека ранены. Стрелок - это местный житель, 50-летний Дмитрий П. Местные знают его как Диму Индейца.

- Его так прозвали, потому что он внешне похож на индейца, - говорят его знакомые.

- Раньше он жил с женой и дочкой, - вспоминает соседка мужчины Ольга Алексеевна. - Потом они развелись, а Дмитрия посадили в тюрьму. Не знаю точно, за что. Несколько лет назад его выпустили по УДО. К нему часто приходили в гости, но беспокойств соседям они никаких не причиняли. Хотя все знали, что Дмитрий иногда употребляет наркотики.

Утром 4 декабря Ольга Алексеевна услышала громкий звук. Даже ее кот испугался и забился в угол. Спустя пять часов она услышала еще раз этот же звук и поняла, что где-то стреляют.

- Затем стрельба началась на улице, выстрелы звучали без остановки, - говорит пенсионерка. - Было очень страшно.

В настоящее время стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". По предварительным данным, ружье у пермяка находилось незаконно, а в момент ЧП он был в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU