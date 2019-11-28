Охранницу пермской школы, где произошла резня, оправдали

Пермский краевой суд 28 ноября рассмотрел апелляцию по делу 36-летней Яны Галкиной. Она работала охранницей в школе № 127, где в январе 2018 года двое подростков устроили резню. В результате ЧП пострадали 9 детей и учительница. Она получила 17 ножевых ранений.

Позже одного из них нападавших подростков осудили на 9 лет и восемь месяцев, второго приговорили к семи годам колонии.

Охранницу Яну Галкину, которая в тот день работала в школе, обвинили в «Оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей». Позже суд квалифицировал ее действия как "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В день, когда в школе случилось ЧП, она пропускала учеников в учреждение. Один из нападавших действительно учился в школе, а второй сказал, что якобы учится, но забыла дома электронную карту, по которой нужно проходить в школу. И Яна Галкина их пропустила.

На процессе подсудимая не признала себя виновной.

- Было устное распоряжение руководства школы - тех, кто забыл дома пропуска, записывать в журнал, что охранник и сделала, -признал на процессе заместитель директора ЧОПа «Аякс Безопасность» Дмитрий Перминов. - Это ведь все произошло сразу после зимних каникул, и почти 50 детей в тот день забыли такие пропуска. Если бы их не пустили, то учебный процесс был бы сорван.

Прокуратура запросила для охранницы 3 года условно. Но суд вынес более мягкий приговор - 2 года ограничения свободы.

28 ноября Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию женщины. Яну Галкину оправдали.

- Также она получила право на реабилитацию, - добавили в пресс-службе суда.

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