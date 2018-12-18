«9 лет 8 месяцев колонии»: в Перми огласили приговор одному из подростков, устроивших резню в школе №127

В Перми завершился процесс по делу о резне в школе №127.

В Мотовилихинском районном суде зачитали приговор Леониду Б. (имя изменено) - одному из двух подростков, которые в январе этого года ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.

Обвиняемый довольно хладнокровно выслушал суровый приговор.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второго подростка признали невменяемым, он пока находится на принудительном лечении.

Судья Константин Истомин вынес Леониду приговор: «9 лет 8 месяцев колонии». Также удовлетворены иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида, деньги потерпевшим будут выплачивать его родители.

Отметим, что гособвинение просило для 17-летнего подростка 9 лет 10 месяцев заключения - при максимально возможном наказании в 10 лет.

«До сих пор непонятно, что ими двигало»

На приговор пришли родители многих пострадавших учеников. Девять из них, а также учительница Наталия Шагулина, получили серьезные ранения.

Послушать приговор пришли родители учеников и журналисты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Все дети испытали настоящий шок! – говорит мама одной из девочек, - В нашей семье до сих пор все разговоры об этом жутком нападении при ребенке – табу. Так что наказание - вполне заслуженное.

- Я ходил на суд, потому что пытался понять, что двигало подростками, которые напали на маленьких детей, на учительницу, а потом пытались зарезать друг друга, - говорит отец одного из школьников. – Но, честно говоря, понятнее мне эта история не стала. Выяснилось, что оба подростка посещали странички интернет-сообщества «Колумбайн», посвященного нападению на школу двух американских подростков. Но мне до конца не ясно, что побудило ученика 127 школы и выпускника этого учебного заведения последовать их примеру?

Суд проходил за закрытыми дверями

Леонида Б., первокурсника пермского колледжа имени Славянова, выпускника 127 школы, обвиняли по трем статьям – о покушении на убийство 28 школьников и учительницы, в разбойном нападении на охранника и в поджоге школы.

Присутствовать на судебных заседаниях представители СМИ не могли. Отец Леонида Б. , пермский бизнесмен, попросил проводить их в закрытом режиме и пускать только представителей потерпевших. Эту просьбу поддержал адвокат обвиняемого и представитель гособвинения.

- Мой подзащитный несовершеннолетний, также нужно обеспечить его безопасность, потому что в его адрес уже поступали угрозы, - обосновал это требование пермский адвокат Степан Овчинников.

В суд Леонид Б. и его отец приходили в масках, которые скрывали их лица.

Второго подростка привозили в суд как свидетеля

А вот второй из двух подростков, устроивших резню, ученик 127 школы Алексей Б. (имя изменено) пока избежал скамьи подсудимых. Его в результате судебно-медицинской экспертизы, которую проводили в Москве, в институте имени Сербского, признали невменяемым. На суд подростка привозили из специализированного лечебного учреждения под конвоем и в наручниках, но в «клетку» не заводили - в суде его опрашивали как свидетеля.

Учился Алексей Б. неплохо, но у него были проблемы в семье. Его родители давно в разводе, и отец, пермский архитектор, заявлял, что с сыном перестал видеться, и судьба Алексея его не сильно интересует.

В отличие от Леонида Б. второй подросток не скрывал лицо под маской и в зал суда заходил с гордо поднятой головой.

- Его дело выделено в отдельное производство, надеюсь, что вскоре лечение закончится, и начнется судебный процесс над ним, - заявила гособвинитель Екатерина Кашина.

Леониду Б. также требуется психиатр

Осудженному подростку также может понадобиться помощь психиатра.

- Судебно-медицинская экспертиза признала Леонида Б. вменяемым и его можно было судить, но в его поведении выявились отклонения, - объяснила представитель гособвинения Екатерина Кашина.

Она потребовала обеспечить в колонии наблюдение за ним психиатра. Судья поддержал это требование в своем приговоре.

- Мы с удивлением узнали на суде, что в начале января, буквально накануне нападения, Леонида выпустили из психиатрической лечебницы и передали его дедушке, - рассказал отец одного из пострадавших учеников. - Также выяснилось, что в прошлом году он угрожал охраннику школы игрушечным пистолетом.

Проблемы с психикой обнаружились у парня еще в детстве.

Еще в 2012 году, когда ему было 11 лет, он жестоко избил в школе девочку и двух мальчиков. В школе ограничились тем, что поставили его на внутришкольный учет. Позже отец Леонида добился, чтобы сына перевели на домашнее обучение.

- Он пошел с сыном к психиатрам, те провели серьезное обследование и выдали справку о том, что подросток не может находиться в школьном коллективе, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. С 7 класса Леонид учился дома и лишь время от времени приходил в школу, чтобы сдать аттестацию.

- В своем последнем слове подросток сказал, что сожалеет о случившемся, - рассказал отец одного из учеников. - Он признался, что виноват, но с оговорками.

- Мой подзащитный признает свою вину в нападении на охранника, частично – в покушении на убийство, и не признает вины в поджоге школы, - заявил адвокат Леонида. - Мы с подзащитным рассмотрим вопрос о том, чтобы обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Судья также удовлетворил иски представителей потерпевших детей, а также учительницы Натальи Шагулиной на общую сумму более 10 миллионов рублей.

- До достижения осужденным совершеннолетия возмещение вреда будут взыскивать с его родителей, - постановил судья Константин Истомин.

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