Охраннице, которая пропустила в пермскую школу подростков с ножами, дали 2 года ограничения свободы

Последнюю точку в резонансном деле о резне в пермской школе № 127 поставил 1 октября Мотовилихинский суд Перми.

Здесь судили 36-летнюю охранницу, сотрудницу ЧОП «Аякс Безопасность» Яну Галкину. Это уже третий приговор по громкому делу, всколыхнувшему всю Россию. В январе 2018 года, напомним, два подростка ворвались в класс, где занимался 4 «Б», и начали резать детей и учительницу.

Сначала наказание вынесли одному из подростков. В колонии он проведет 9 лет и восемь месяцев. Затем осудили второго, его приговорили к семи годам колонии.

Сейчас на скамье подсудимых оказалась третий фигурант этого дела – охранница, которая пропустила в школу подростков, у которых в рюкзаках лежали два ножа, горячая жидкость и бутылка водки.

Подсудимая обвинялась в «Оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей». По закону ей грозило до 6 лет лишения свободы. Но суд квалифицировал ее действия как "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Подсудимая не признала себя виновной. Удостоверение охранника 4 разряда она получила в 2014 году и должна была следить за соблюдением пропускного режима в школе. В 2016 году здесь поставили турникеты и начала действовать пропускная система Мультипас.

В случае, если ребенок забыл дома электронную карту, охранница должна была пропустить его только с разрешения дежурного администратора и записать его в специальный журнал. А также удостовериться, что ученик действительно учится в школе по спискам, которые составлялись в начале учебного года.

Один из подростков, устроивших резню, действительно учился в школе, а второй - охранница помнила его в лицо - сказал, что учится в 10 "А", но забыл дома карту. Списки учеников школы были утеряны, подсудимая уверяла, что просила руководство школы их восстановить, но этого не было сделано. Поэтому охранница не смогла проверить, является ли один из зачинщиков резни учеником школы.

- Действительно, она пропустила подростка, который уже не учился в этой школе, и у него не было магнитного пропуска, - признал на процессе заместитель директора ЧОПа «Аякс Безопасность» Дмитрий Перминов. – Но было устное распоряжение руководства школы - тех, кто забыл дома пропуска, записывать в журнал, что охранник и сделала. Это ведь все произошло сразу после зимних каникул, и почти 50 детей в тот день забыли такие пропуска. Если бы их не пустили, то учебный процесс был бы сорван.

Прокуратура запросила для охранницы 3 года условно. Но суд вынес более мягкий приговор - 2 года ограничения свободы. В течение этого времени осужденная не имеет права покидать регион проживания, менять без предупреждения место жительства и обязана раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

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