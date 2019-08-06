2019-08-06T13:33:52+03:00
Происшествия

«Они пили водку в туалете». Что рассказывает в суде охранница школы, где двое подростков порезали детей и учительницу

Яну Галкину судят за то, что она пропустила подростков в пермскую школу и не осмотрела их сумки
Андрей МАТЛИН
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На суде охранник внимательно слушала прокурора.На суде охранник внимательно слушала прокурора.Фото: Андрей МАТЛИН
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Дело о резне в пермской школе 127, которую устроили в январе прошлого года два подростка, продолжается, несмотря на то, что оба они уже осуждены на длительные сроки - одному дали 9 лет колонии, другому - 7 лет.

Сейчас на скамье подсудимых - 36-летняя охранница, сотрудница ЧОП "АЯКС Безопасность" Яна Галкина. Ее обвиняют в оказании охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью большого числа людей. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Тем не менее, она заявила, что не согласна с обвинением и считает себя невиновной. Против присутствия в зале суда журналистов она протестовать не стала.

Далее прокурор стала зачитывать материалы дела. Она отметила, что по инструкции охранник могла пропустить в школу постороннего только в сопровождении дежурного педагога, при этом обязана была осмотреть его ручную кладь, чего не сделала.

- Один из подростков уже год как не учился в школе, - сообщила прокурор.

В итоге в рюкзаке нападавшим удалось пронести в школу два длинных ножа, горючую жидкость, с помощью которой они пытались устроить в школе пожар, а также бутылку водки, которую подростки распили в туалете на третьем этаже, прежде чем ворваться в кабинет, где занимались четвероклассники.

- Какое наказание мы предлагаем назначить обвиняемой - об этом мы сообщим на следующих судебных заседаниях, - пообещала прокурор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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