Отец подростка, которого будут судить за нападение на школьников в Перми: «Ничего не хочу знать о судьбе сына, на суд не пойду»

По нападению на пермскую школу №127 в январе прошлого года будет еще один суд.

Напомним, двое подростков с ножами ворвались в кабинет, где занимались четвероклассники. Они ранили педагога (17 ножевых ранений) и девять детей. После резни нападавшие пытались убить друг друга.

Это были ученик этой школы 16-летний Алексей (имена нападавших изменены) и выпускник - 17-летний Леонид. В конце прошлого года Леонида осудили, он получил 9 лет и 8 месяцев.

Признан вменяемым

У Алексея же по итогам экспертизы медики обнаружили психиатрическое расстройство, по решению суда его направили на принудительное лечение.

- После лечения мы попросили московских специалистов провести повторную экспертизу, - рассказали в Следственном комитете.

Повторная экспертиза признала Алексея вменяемым, то есть способным отвечать за свои действия.

- Результаты экспертизы мы получили только перед новым годом, - пояснили следователи. - Нужно время, чтобы завершить все необходимые следственные действия. После этого дело будет передано в суд.

Сейчас Алексей находится в СИЗО. В пятницу Пермский краевой суд по ходатайству следствия продлил обвиняемому арест еще на два месяца - до 14 марта.

Молодого человека будут судить по статье «Покушение на убийство двух и более человек». Как несовершеннолетнему, ему грозит не более десяти лет лишения свободы.

Нам удалось поговорить с его отцом, известным пермским дизайнером.

- О судьбе своего сына Алексея я знаю только из сообщений СМИ, все это время я даже не искал возможности встретиться с ним, - говорит отец Алексея Сергей. - Если будет суд, я на него не пойду, не хочу ничего об этом знать.

Раньше в интервью «КП» Сергей говорил, что с матерью Алексея он развелся больше десяти лет назад, сейчас у него новая семья. С сыном мужчина тоже не поддерживает отношения - уже пять лет они не созванивались и не встречались.

Охранник не имела права пускать подростка без пропуска

Как стало известно «КП», в деле о резне в школе есть еще один фигурант. Это 34-летняя охранник школы №127 Яна Г., которая и пустила в школу нападавших.

В тот день - первый после новогодних каникул - сотрудница ЧОП «Аякс-Безопасность» заступила на смену в школу в 7.15.

- Около десяти утра вошли два подростка, - рассказывала уже на допросе женщина. - Один, который Алексей, прошел через турникет, приложив магнитный пропуск, у второго карточки не было. Его друг хотел приложить пропуск повторно, я не дала этого сделать. Парень объяснил, что забыл карточку дома.

Охранник школы Яна Г. и пустила в школу нападавших. Фото из соцсетей

Охранника попросила Леонида расписаться в специальном журнале - для тех, кто пришел в школу без пропуска. После этого молодые люди спокойно прошли внутрь.

Когда к Яне подбежали дети и сообщили о нападении, она нажала тревожную кнопку и вызвала ГБР.

- Эта сотрудница проработала в школе больше трех лет и не имела никаких претензий к работе, - рассказал «КП» директор «Аякс-Безопасность» Дмитрий Перминов. - Более того, руководство школы всегда просило поставить на смену именно этого сотрудницу, когда планировало провести какое-то массовое мероприятие. Наша сотрудница хорошо ориентировалась в помещении школы, умела обращаться с сигнализацией, знала всех учеников. Поэтому она и пустила того парня, она его знала в лицо!

- Но к тому времени он уже не учился в этой школе, и пропуска у него не было, - возразили мы.

- Напомню, это был первый учебный день после каникул. Около пятидесяти детей пришли в школу без пропусков, просто забыли их дома. Директор распорядилась пускать всех, но записывать данные в журнал. Что собственно наша сотрудница и сделала. В чем ее вина? Она выполняла распоряжение руководства.

Как сообщил наш источник в следствии, вопрос с сотрудницей ЧОП пока не решен, статуса обвиняемой у нее нет:

- Основная претензия следствия - сотрудница охраны пустила в школу постороннего человека без пропуска. Какая разница - знала она его в лицо или нет? Она не имела права его пускать.

Если все-таки дело в отношении сотрудницы ЧОП дойдет до суда, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ей может грозить до двух лет лишения свободы.