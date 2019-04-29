В Перми осудили второго подростка, устроившего резню в 127 школе

В Мотовилихинском суде Перми завершился процесс по делу о кровавой резне в пермской школе №127, которую в январе прошлого года устроили два подростка – выпускник этой школы Леонид Б. и старшеклассник Алексей Б. (имена изменены).

Одного из подростков, Леонида Б. уже приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, которые он до достижения совершеннолетия будет отбывать в воспитательной колонии. Коллегия краевого суда отклонила его апелляционную жалобу и оставила приговор Мотовилихинского районного суда в силе.

По второму из подростков, устроивших кровавую резню, процесс затянулся – московские эксперты не сразу смогли принять решение о его вменяемости и он некоторое время проходил лечение в пермской психиатрической клинике.

Наконец, повторная экспертиза признала его вменяемым, и он оказался на скамье подсудимых. Как и первого подростка, Алексея Б. обвинили в покушении на убийство учеников 4 класса и их учительницу Наталию Шагулину, а также в поджоге школы.

Отец одного из пострадавших учеников полагает, что именно он был зачинщиком кровавой трагедии.

- По моим данным, именно этот, второй подросток, нанес наиболее тяжелые удары моему сыну и другим потерпевшим, - считает Леонид. - По словам сына, он продолжал орудовать ножом, когда первый подросток уже остановился.

И вот судья Мотовилихинского суда вынес вердикт: 7 лет лишения свободы. До достижения совершеннолетия молодой человек будет находиться в воспитательной колонии. 15 мая Алексею стукнет 18, и он отправится в колонию строгого режима. Также он выплатит более 5 миллионов рублей компенсации пострадавшим.

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