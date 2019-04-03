В Перми прекратили уголовное дело против тренера 10-летней пловчихи, утонувшей в бассейне «Олимпия»

- Мы благодарны родителям Сони (имя изменено) за то великодушие, которое они проявили, - заявила сегодня адвокат 44-летнего тренера после того, как судья огласил свой вердикт: прекратить уголовное преследование в отношении Натальи Абориной и снять с нее подписку о невыезде.

Сама Наталья не смогла вымолвить ни слова, ее душили слезы.

Вчера в Индустриальном райсуде начался суд над тренером по плаванию спорткомплекса «Олимпия». Ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности, ей грозило до 3 лет лишения свободы.

Напомним, страшная трагедия произошла в апреле прошлого года в 50-метровом бассейне «Олимпия». На одной из дорожек шли занятия юных пловцов, они отрабатывали упражнение на задержку дыхания. Тренер дала детям задание нырнуть под воду. Мальчики и девочки ныряли и один за другим подплывали к бортику. Тренер не обратила внимание, что среди них не было ее любимой ученицы - 10-летней Сони. Как она потом объясняла следователям, она не видела ее из-за тумбы, с которой пловцы прыгают в воду.

Тренер полностью признала свою вину.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соня полтора месяца провела в коме

Девочку под водой заметила проплывающая по соседней дорожке женщина. Тренер бросилась за Соней. Когда ту достали из воды, она уже не дышала. Подоспевшим спасателям удалось вернуть ей дыхание, однако в сознание Соня так и не пришла. Она провела в коме в краевой детской клинической больнице полтора месяца. Но спасти ее не удалось.

Тренер полностью признала свою вину и попросила рассматривать ее дело в суде в особом порядке.

На первом же заседании, состоявшемся вчера в Индустриальном районном суде, адвокат родителей погибшей девочки подал от их имени ходатайство – они предложили прекратить уголовное дело за примирением сторон.

- Тренер принесла свои извинения, и они были приняты, - сообщил он. – Погибшая девочка была ее любимой ученицей, она была ей как вторая мама.

Также родителям девочки была выплачена компенсация в размере 2 миллионов рублей. По некоторым данным, беспроцентную ссуду для этого выделил спорткомплекс «Олимпия», где работает Наталья.

Сама тренер тяжело пережила случившуюся трагедию. Она со стрессом месяц провела в больнице и собиралась уходить с тренерской работы, но ее уговорили остаться родители юных пловцов и руководство «Олимпии».

Сторона обвинения не будет обжаловать приговор.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Тем не менее, тренер виновата в случившейся трагедии»

Прокурор выступил против прекращения дела.

- Все-таки было совершено преступление, погиб ребенок, - такова была позиция стороны обвинения.

Судья Алексей Крайнов взял тайм-аут до утра.

Сегодня он огласил свой вердикт: удовлетворить ходатайство родителей погибшей девочки, закрыть уголовное дело в отношении Натальи Абориной и снять с нее подписку о невыезде. Вместе с тем он заявил, что тренер является виновной в том, что не проследила за девочкой.

Представители прокуратуры сообщили, что не будут обжаловать этот приговор.

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