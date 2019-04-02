«Она была ей как вторая мама». Родители 10-летней пловчихи, утонувшей в бассейне «Олимпия», попросили не наказывать ее тренера

С неожиданного поворота началось первое же заседание суда по поводу трагедии, случившейся 2 апреля прошлого года. Тогда в 50-метровом бассейне «Олимпия» на тренировке пострадала 10-летняя Соня (имя изменено). Она 4 минуты пробыла под водой и в мае скончалась в больнице.

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили против тренера по плаванию «Олимпии» 44-летней Натальи Абориной.

Она признала свою вину, сказав следователям, что не видела, что случилось с девочкой из-за тумбы, с которой прыгают в воду пловцы. И попросила рассмотреть дело в особом порядке.

Тренер сразу признала свою вину и извинилась перед родителями девочки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Мы благодарны за великодушие»

И вот сегодня на заседании Индустриального районного суда адвокат родителей погибшей девочки в их присутствии подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное дело за примирением сторон.

- У тренера с девочкой были хорошие отношения, после трагедии она приезжала к ее родителям, просила извинения, и эти извинения были приняты, - объяснил он. - Мы благодарны родителям за их великодушие.

Сама тренер не смогла произнести ни слова – ее душили слезы.

В суде прозвучало, что родителям она выплатила компенсацию в размере 2 миллионов рублей. По некоторым данным, беспроцентную ссуду предоставила ей «Олимпия». Руководители этого спорткомплекса также направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.

Адвокаты тренера поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девочка была любимой ученицей у тренера

- Наталья 25 лет проработала тренером, - рассказала ее адвокат. - После трагедии она месяц со стрессом пролежала в больнице. Но потом ее попросили вернуться на работу в «Олимпию». Соня была ее лучшей ученицей и подавала большие надежды. Она ей была как вторая мама.

Однако против прекращения дела выступила сторона обвинения.

- Это путь и небольшой тяжести, но все же преступление, - объяснила прокурор. – К тому же погиб ребенок. Оснований для прекращения дела нет.

Выслушав все стороны, суд удалился на совещание. Завтра, в среду, судья должен огласить свое решение. Если уголовное дело не будет прекращено, тренеру грозит до трех лет лишения свободы.

Судья взял паузу до утра.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соня пролежала в коме полтора месяца

Напомним, как уже писала "КП", в апреле прошлого года в бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» произошла жуткая трагедия. На одной из 50-метровых дорожек тренировались юные пловцы - мальчики и девочки 10-11 лет.

Тренер Наталья Аборина предложила юным спортсменам выполнить упражнение на задержку дыхания - нырнуть под воду и пробыть там некоторое время. Выполнив задание, маленькие пловцы один за другим подплывали к бортику. Одна из взрослых посетительниц бассейна, проплывавшая мимо, вдруг обратила внимание, что среди них нет одной девочки. Она бросила взгляд вокруг и увидела, что находится под водой. За ней нырнула тренер. Она за достала девочку из воды – та не дышала. Подоспевшие медики-спасатели стали делать искусственное дыхание, вызвали «скорую».

- Страшно было наблюдать, как пытаются спасти ребенка, который уже не дышит! – позже вспоминала женщина. - К ней бросилась тренер, тормошила: «Соня, дыши!».

Девочка задышала, но в сознание так и не пришла. В Пермской клинической детской больнице юную спортсменку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она пролежала полтора месяца в коме. Но спасти ее не удалось.

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