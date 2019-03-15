«Я не видела, что ребенок лежит на дне». В Перми будут судить тренера «Олимпии», по вине которой утонула 10-летняя пловчиха

- Это самое страшное, что я видела в жизни: как пытаются спасти маленького ребенка, который уже не дышит, - вспоминает жуткий случай одна из посетительниц спорткомплекса «Олимпии». Она первой увидела, что юная спортсменка находится на дне бассейна.

Трагедия, напомним, случилась год назад. В тот день, 2 апреля, на одной из дорожек большого 50-метрового бассейна занималась группа юных пловцов - всего 19 человек. По заданию тренера дети 10 - 11 лет отрабатывали дыхательные упражнения - нужно было нырнуть под воду, задержав дыхание.

Выполнив упражнение, школьники один за другим подплывали к бортику. Проплывавшая мимо женщина увидела, что одна из девочек уже слишком долго находится под водой.

- Она стояла в ластах на самом дне, - вспоминает пермячка. - Я подплыла ближе, нырнула и похлопала девочку по плечу, но она не отреагировала. Я увидела, что из ее рта идут мелкие пузырьки, схватила ее за лямку купальника, подняла над водой и крикнула тренера.

Девочку вытащили из бассейна и пытались оказать ей первую медицинскую помощь.

- К ней бросилась тренер, тормошила: «Соня, дыши!», - вспоминают очевидцы. – Другие звонили в «скорую». До приезда медиков спасатели делали ребенку непрямой массаж сердца, им помогал какой-то мужчина - посетитель, вероятно, он оказался врачом.

Соню откачали, она начала дышать, но в сознание так и не пришла. Юную спортсменку доставили в Пермскую клиническую детскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти девочку не удалось, через полтора месяца комы школьница скончалась.

Камеры, установленные в «Олимпии», зафиксировали, что девочка находилась под водой больше четырех минут.

- Все это время кислород в мозг не поступал, возникла гипоксия, - объясняют медики. - Прогнозы на жизнь в такой ситуации неблагоприятные.

На допросе тренер погибшей девочки призналась, что не видела, что одна из ее воспитанниц находится на дне бассейна:

- В любом случае это мое упущение. В момент тренировки я находилась у бортика бассейна, но недоглядела за ребенком.

По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что никаких заболеваний, которые могли бы стать причиной смерти девочки, у нее не было. Судя по всему, произошел несчастный случай, во время тренировки спортсменка захлебнулась водой, причина смерти - асфиксия.

Расследование уголовного дела продолжалось почти год. Недавно тренеру девочки предъявили окончательное обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», скоро начнется суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Четыре минуты на дне бассейна". Причину смерти девочки, утонувшей в "Олимпии", установит комиссионная экспертиза (подробности...)