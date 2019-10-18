За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-18T10:23:34+03:00

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Поиски пожилой пермячки, ставшей жертвой собак в Мотовилихинском районе, еще продолжаются, но следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». - В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции с участием сотрудников полиции, следователей-криминалистов и волонтеров в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.