Депутату Пермского Законодательного Собрания предъявили окончательное обвинение

Следователь следственного управления СКР по Пермскому краю предъявил в окончательной редакции обвинение депутату законодательного собрания Илье Кузьмину. Сейчас парламентарий, обвиняемый в «заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения», знакомится с материалами дела. Ожидается, что в течение недели дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, эта громкая история произошла в феврале, когда депутат Законодательного Собрания Илья Кузьмин выставил на своей страничке пост с фотографией, на которой был изрешеченный дробью капюшон с вылезшим пухом.

- У нас, похоже, девяностые возвращаются, - заявил тогда депутат. - Чудом остался жив. Было покушение на убийство.

По словам Ильи Кузьмина, ему незнакомая позвонила девушка и назначила деловую встречу. Приехав на указанное место, депутат увидел там высокого мужчину с повязкой на лице, который два раза в него выстрелил, промазал и скрылся.

Подозреваемый в покушении на депутата был задержан. Но в ходе следствия выяснилось, что все это было инсценировкой: капюшон куртки испортили заранее, а стреляли в Кузьмина пластиковыми шариками.

Целью инсценировки, по мнению следствия, стало желание большего пиара. В результате в отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Депутат Заксобрания задержан за ложный донос 00:00 00:00

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