Заказал сам себя? Депутат Заксобрания Прикамья задержан за ложный донос

Вечером 5 июня в Соликамска депутат Заксобрания Илья Кузьмин задержан по подозрению в ложном доносе. Источник в правоохранительных органах сообщил нам, что обвинение депутату пока не предъявлено.

Наверно, некоторые считали, что эта история так и закончится - вокруг нее было много споров и обсуждений. Еще в феврале в соцсетях депутат опубликовал пост и рассказал, что его пытались убить.

- Мне позвонила незнакомая девушка и пригласила приехать на деловую встречу, - рассказал он. - Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один. Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице. Он выстрелил в меня два раза из обреза, но я успел уклониться.

Также Илья Кузьмин выставил в соцсети фото капюшона, который был изрешечен дробью. Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство.

- На допросе мужчина рассказал, что депутат ради собственного пиара попросил его разыграть этот спектакль, - рассказывал нам тогда источник в следствии. - И стреляли в Кузьмина не дробью, а пластиковыми шариками. Капюшон куртки испортили заранее.

Илья Кузьмин эту версию опроверг. И даже прошел детектор лжи - независимый полиграф - который показал, что депутат не лжет. Но это был не официальный полиграф следственного комитета, а частный, если можно так выразиться.

Историю с покушением долго обсуждали - кто-то считал, что Илью Кузьмина действительно пытались убить, а кто-то думал, что все это - постановка.

- 5 июня депутата задержали по подозрению в покушении на убийство самого себя, - добавил собеседник.

После сообщений от источника о задержании депутата, мы написали Илье Кузьмину "ВКонтакте" - он сидел онлайн. Ответа мы не получили.

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