Депутата Заксобрания из Соликамска арестовали до 25 июля за ложный донос

6 июня суд Соликамска постановил арестовать депутата Законодательного Собрания Илью Кузьмина на срок до 25 июля. Депутата задержали накануне за ложный донос.

- Еще осенью он договорился с 29-летней и 30-летним знакомыми и вовлек их в инсценировку покушения на собственное убийство, - рассказали в пресс-службе СУ СКР. - Зимой инсценировка состоялась, и депутат обратился в полицию, сообщив, что его хотели убить.

Несколько месяцев следователи выясняли все обстоятельства преступления. В результате в отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения".

Напомним, эта громкая история произошла в феврале, когда депутат Законодательного Собрания Илья Кузьмин выставил на своей страничке пост с фотографией, на которой был изрешеченный дробью капюшон с вылезшим пухом.

«Стреляли в него пластиковыми шариками»

- У нас, похоже, девяностые возвращаются, - сказал в прикрепленном видео депутат. - Чудом остался жив. Было покушение на убийство.

Позже он рассказал, что ему позвонила девушка и назначила деловую встречу. Что за девушка, откуда она взялась - неизвестно. Илья Кузьмин приехал на место встречи, но встретила его не девушка, а высокий мужчина с повязкой на лице. По словам депутата, неизвестный два раза в него выстрелил, промазал и скрылся.

Следователи задежали подозреваемого в преступлении. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за истязание. Но на допросе он заявил - это была инсценировка.

- Мужчина рассказал, что этот спектакль произошел, потому что депутат хотел пропиариться, - сообщил нам тогда источник. - Капюшон испортили заранее, а стреляли в Кузьмина пластиковыми шариками.

Также следствие отрабатывало версии о том, что покушение было связано с политической деятельностью Кузьмина, бизнесом или личными мотивами.

«То убить хотят, то женить»

Сам депутат всячески отрицал, что это была инсценировка. И даже прошел детектор лжи, а саму процедуру записал на видео. Но некоторые все равно не верили, что это было настоящее покушение.

- На днях на Соль ТВ вышел сюжет, где говорится о том, что никакого покушения на меня не было, - писал в соцсетях Илья Кузьмин. - Товарищи журналисты, скажите, можно ли делать такие скоропалительные выводы, когда следствие на самом деле еще продолжается. Но, по-видимому, отсутствие инфоповодов и желание подать аудитории что-то «жареное» заставляет Соль ТВ выдвигать дикие версии. К сюжету Соль ТВ я написал пару комментариев, чтобы журналисты публично извинились передо мной, если их расследование не подтвердится.

Депутат даже пригрозил, что инициирует отзыв лицензии у телеканала. И «призовет сторонников поддержать его».

В течение того времени, пока шло следствие, Илья Кузьмин не уставал выкладывать в соцсети разные подробности о деле: то к Малахову позовут, то он вошел в рейтинг медиаактивности персон Прикамья по цитируемости.

- Федеральные каналы в последнее время ко мне неравнодушны, - писал Илья Кузьмин. - Сначала приглашали на «Прямой эфир», сейчас поступило предложение принять участие в программе «Давай поженимся». Странные вещи происходят - вчера хотели убить, сегодня - женить, а что будет завтра…

5 июня его задержали за ложный донос, а 6 июня - избрали в отношении депутата меру пресечения. В СИЗО Илья Кузьмин будет находиться до 25 июля. Его сообщники в "покушении" также задержаны.

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