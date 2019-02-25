«Девяностые возвращаются». В Прикамье пытались убить депутата Законодательного собрания

- У нас, похоже, 90-е возвращаются, - сообщил на своей страничке в социальных сетях депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин. - Я чудом остался жив. Было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Если бы я не споткнулся, второй выстрел был бы мне как раз в затылок.

Все случилось в воскресенье вечером в Соликамске у дома 185 по улице 20 лет Победы.

- Мне позвонил неизвестный человек и пригласил на деловую встречу, указал адрес, - рассказал «КП» 35-летний Илья Павлович. - Что он хотел со мной обсудить, я не знаю. Пояснил, что все расскажет при встрече. Звонок не показался мне подозрительным, и я поехал на встречу один. Когда я вышел из машины, рядом стоял какой-то мужчина. Он резко повернулся и дважды выстрелил.

Капюшон куртки оказался изрешечен дробьюФото: социальные сети

Депутат выложил в соцсети фото, где видно, что капюшон его куртки буквально изрешечен дробью.

- Один выстрел было мимо, а когда он выстрелил второй раз, я поскользнулся и упал, что и спасло мне жизнь, - продолжает Илья Кузьмин. – Преступник явно хотел попасть в голову. Сейчас со мной уже все хорошо, но я до сих пор нервничаю.

Парламентарий написал заявление в полицию, преступника уже ищут.

- Потерпевший не был ранен и остался жив по независящим от злоумышленника обстоятельствам, - считают в Следственном комитете, в ведомстве уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Неустановленный следствием мужчина произвел два выстрела из огнестрельного оружия, - пояснили в пресс-службе краевого следственного управления. – В Соликамск выехали наиболее опытные следователи-криминалисты, которые будут использовать в работе высокотехнологичную криминалистическую технику.

Депутат рассказал оперативникам, что преступник высокого роста, был одет в темную куртку с капюшоном. На лице – повязка.

- Вам кто-то угрожал до этого происшествия? Какие у вас версии, кто мог стрелять?

- Нет, никаких угроз в мой адрес не было. Я думаю, нападение связано с моей политической деятельностью или бизнесом. Я занимаюсь строительством.

СПРАВКА «КП»

Илья Кузьмин является депутатом Законодательного Собрания Пермского края с 18 сентября 2016 года. Был избран от Коммунистической партии РФ.

Родился в городе Семипалатинске (Республика Казахстан), переехал в Соликамск, где с отличием окончил общеобразовательную школу.

Окончил гуманитарный факультет Пермского политехнического университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске, воспитывает двух дочерей.

В Заксобрании является членом комитета по социальной политике, комиссии по вопросам противодействия коррупции, временной рабочей группы по вопросам формирования Молодежного парламента и Молодежного кадрового резерва Пермского края.