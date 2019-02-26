2019-02-26T09:17:42+03:00
Происшествия

В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который пытался убить депутата Законодательного Собрания Пермского края

Решается вопрос об его аресте
Вероника РАНГУЛОВА
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В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который покушался на жизнь депутата Законодательного Собрания Пермского края. Его уже привезли на допрос. Позже будут решать вопрос об его аресте.

Напомним, все случилось вечером в воскресенье, 24 февраля, .

- Мне позвонил неизвестный человек и пригласил на деловую встречу, - рассказал «КП» 35-летний парламентарий Илья Кузьмин. - Когда я вышел из машины, рядом стоял какой-то мужчина. Он резко повернулся и дважды в меня выстрелил.

Депутат выложил в соцсети фото, где видно, что капюшон его куртки буквально изрешечен дробью.

- Потерпевший не был ранен и остался жив по независящим от злоумышленника обстоятельствам, - сообщили в Следственном комитете. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», в Соликамск выехали следователи-криминалисты.

- У нас, похоже, 90-у возвращаются, - говорит Илья Павлович. – Я до сих пор очень нервничаю по поводу случившегося.

Депутат рассказал оперативникам, что преступник высокого роста, был одет в темную куртку с капюшоном. На лице - маска.

- Вам кто-то угрожал до этого происшествия? Какие у вас версии, кто мог стрелять?

- Нет, никаких угроз в мой адрес не было. Я думаю, нападение связано с моей политической деятельностью или бизнесом. Я занимаюсь строительством.

Подозреваемого в нападении задержали вечером в понедельник. Им оказался безработный 30-летний местный житель. Раньше он был судим за истязание.

- По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы произвел два выстрела в 35-летнего местного жителя из обреза охотничьего ружья, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не был ранен и остался жив.

Следователи уже готовятся предъявить подозреваемому обвинение и настаивают на его аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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