В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который пытался убить депутата Законодательного Собрания Пермского края
В Соликамске задержали 30-летнего мужчину, который покушался на жизнь депутата Законодательного Собрания Пермского края. Его уже привезли на допрос. Позже будут решать вопрос об его аресте.
Напомним, все случилось вечером в воскресенье, 24 февраля, .
- Мне позвонил неизвестный человек и пригласил на деловую встречу, - рассказал «КП» 35-летний парламентарий Илья Кузьмин. - Когда я вышел из машины, рядом стоял какой-то мужчина. Он резко повернулся и дважды в меня выстрелил.
Депутат выложил в соцсети фото, где видно, что капюшон его куртки буквально изрешечен дробью.
- Потерпевший не был ранен и остался жив по независящим от злоумышленника обстоятельствам, - сообщили в Следственном комитете. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», в Соликамск выехали следователи-криминалисты.
- У нас, похоже, 90-у возвращаются, - говорит Илья Павлович. – Я до сих пор очень нервничаю по поводу случившегося.
Депутат рассказал оперативникам, что преступник высокого роста, был одет в темную куртку с капюшоном. На лице - маска.
- Вам кто-то угрожал до этого происшествия? Какие у вас версии, кто мог стрелять?
- Нет, никаких угроз в мой адрес не было. Я думаю, нападение связано с моей политической деятельностью или бизнесом. Я занимаюсь строительством.
Подозреваемого в нападении задержали вечером в понедельник. Им оказался безработный 30-летний местный житель. Раньше он был судим за истязание.
- По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы произвел два выстрела в 35-летнего местного жителя из обреза охотничьего ружья, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не был ранен и остался жив.
Следователи уже готовятся предъявить подозреваемому обвинение и настаивают на его аресте.
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ИСТОЧНИК KP.RU