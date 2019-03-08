В Прикамье депутат Заксобрания, на которого было совершено покушение, прошел проверку на детекторе лжи

35-летний депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин прошел проверку на полиграфе. Напомним, в интернете гуляет версия, что мужчина инсценировал свое покушение. И народный избранник решил прекратить сплетни.

"КП" уже писала, что на депутата из Соликамска напали вечером 24 февраля. Парламентарий рассказал, что накануне ему позвонила незнакомая девушка и пригласила на деловую встречу.

- Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один, - сообщил Илья Кузьмин. - Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице.

Депутат показал, что его куртка изрешечена дробью

По словам Кузьмина, преступник резко повернулся и дважды выстрелил из охотничьего обреза.

- Я чудом остался жив, - говорит депутат и демонстрирует капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. - Преступник целился мне в голову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день, однако тот заявил, что депутат сам нанял его для инсценировки покушения.

В правоохранительных органах «КП» сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося. Это политическая деятельность или бизнес депутата, личные мотивы, а также - инсценировка.

- Столько нового приходится пробовать, в связи с последними событиями, - сообщил на своей странице в социальных сетях депутат и выложил фото, как он проходит полиграф. - Вот и на полиграфе протестироваться пришлось, чтобы уже все надуманные версии исключить. А следствие не тратило время на выдуманные чьим-то больным воображением версии, и занималось поиском настоящих преступников. А еще, один немаловажный момент из всего этого почерпнул для себя и узнал для себя, кто для меня друг, кто враг, а кто так....

Результаты тестирования Кузьмин обещал сообщить позднее, если они не составят тайну следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девяностые возвращаются». В Прикамье пытались убить депутата Законодательного собрания (подробности...)