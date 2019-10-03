"Срок не досидел". Пермский продюсер, участвовавший в избиении DJ Smash, отправится из колонии домой

3 октября Пермский краевой суд утвердил решение Соликамского городского суда заменить Сергею Ванкевичу пребывание в колонии-поселении на ограничение свободы. Продюсер должен был провести в колонии еще 1 год 2 месяца 3 дня.

Напомним, в ночь на 10 февраля 2018 года. DJ Smash (Андрей Ширман) с друзьями отдыхал в баре «Дом культуры». Музыкант подошел к барной стойке и заказал шампанское, когда к нему подошли пермский экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. Они предложили сделать совместное селфи. После нескольких снимков музыкант отказался продолжать фотосессию. После этого его жестоко избили.

Андрей Ширман перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике. У него была сломана челюсть, сотрясение мозга и другие травмы.

Решением суда Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении.

Как отбывал свой срок Сергей Ванкевич, нам рассказали в колонии:

- В Соликамске заключенные живут в 1-3 этажных бараках каменного типа. Жилые строения очень теплые. Единственный минус – здесь нет работы, и Ванкевич страдает от безделья. Официально он числится плотником. Чинит табуретки, двери и другой хозяйственный инвентарь, но зарплату за это не получает.

В сентябре продюсер пытался выйти по УДО, но не получилось. Зато Соликамский суд постановил заменить ему неотбытую часть наказания ограничением свободы. Представитель DJ Smash подал апелляцию в краевой суд. Но тот оставил постановление Соликамского городского суда без изменения.

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