2019-08-21T08:30:12+03:00
Общество

«Я не герой». Парень, который спасал пассажиров из автобуса после ДТП, обратился к пермякам

Губернатор Пермского края обещал помочь Данилу Юлдашеву с российским гражданством
Лилия Абибулаева
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Данилу вручили благодарственное письмо и боксерские перчаткиДанилу вручили благодарственное письмо и боксерские перчатки
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20-летний Данил Юлдашев ехал на тренировку, когда на его глазах автобус №53 врезался в стену. Парень остановил машину и стал вытаскивать пассажиров из покореженного автобуса и оказывать им первую помощь. Данил не проехал мимо и одним из первых прибыл на место аварии, но героем парень себя не считает.

На своей странице в социальных сетях молодой человек призвал пермяков не считать его героем.

- Народ, я не герой я не спасатель, я не медик. Просто меня так воспитали. Не пройти мимо чужой беды, и подать руку помощи при любой ситуации, а ситуация произошла страшная, я проезжал мимо! Я увидел автобус с пострадавшими, когда он уже был разбит! И стал помогать, чем мог! - вспоминает Данил.

Спустя несколько дней после аварии в сети появилось видео момента аварии. После публикации ролика виновным в ДТП стали считать таксиста, который якобы подрезал автобус. В полиции опровергли эту версию, Данил тоже отметил, что именно таксиста нужно считать героем.

Авария произошла 17 августа в микрорайоне Гайва

Авария произошла 17 августа в микрорайоне Гайва

- Я туда приехал не первым, а одним из первых, и начал помогать людям, детям, старикам! И это был мой человеческий долг перед народом и всевышним. И сейчас обсуждают таксиста, который ехал посередине полосы автобуса навстречу ему, у которого все произошло на глазах! И этот парень, про которого сейчас пост, реально остановился! Благо ему. Если он будет награжден или поощрен, я на самом деле, буду рад искренне!

Парень один из первых приехал на место ЧП

Парень один из первых приехал на место ЧП

Несмотря на пост Данила, пермяки все равно считают его героем.

- Молодец, не растерялся. Дайте Данилу гражданство он его заслужил!!!

- Неравнодушный человек, побольше бы в жизни таких было и бы больше порядка. Достойный гражданин нашей страны и на мой взгляд его поступок должен быть должным образом оценён.

- Такой достойный поступок! Это такая редкость сейчас! Нужно обязательно дать гражданство! Чтобы у нас было больше сильных духом и добрых душой людей!

"Комсомольская правда- Пермь" первой обратилась в администрацию губернатора с просьбой помочь в гражданстве. И вот, его подвиг признали и в правительстве Пермского края. В среду, 21 августа, на заседании Правительства Максим Решетников поблагодарил Данила и вручил ему благодарственное письмо и боксерские перчатки, так как парень давано занимается спортом.

- Данил смог быстро сориентироваться на месте и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь еще до приезда «скорой помощи, - отметил Губернатор.

Также глава Пермского края пообещал исполнить главную мечту 20-летнего парня - получить российское гражданство. Данил родом из Узбекистана и уже семь лет живет в России, но гражданства еще не получил. Комсомольская правда первой обратилась в администрацию губернатора с просьбой помочь в гражданстве

После консультаций в Департаменте социальной политики аппарата правительства Пермского края он начал готовить пакет документов для получения гражданства по госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом». Молодой человек сможет стать гражданином Российской Федерации до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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