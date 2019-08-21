«Я не герой». Парень, который спасал пассажиров из автобуса после ДТП, обратился к пермякам

20-летний Данил Юлдашев ехал на тренировку, когда на его глазах автобус №53 врезался в стену. Парень остановил машину и стал вытаскивать пассажиров из покореженного автобуса и оказывать им первую помощь. Данил не проехал мимо и одним из первых прибыл на место аварии, но героем парень себя не считает.

На своей странице в социальных сетях молодой человек призвал пермяков не считать его героем.

- Народ, я не герой я не спасатель, я не медик. Просто меня так воспитали. Не пройти мимо чужой беды, и подать руку помощи при любой ситуации, а ситуация произошла страшная, я проезжал мимо! Я увидел автобус с пострадавшими, когда он уже был разбит! И стал помогать, чем мог! - вспоминает Данил.

Спустя несколько дней после аварии в сети появилось видео момента аварии. После публикации ролика виновным в ДТП стали считать таксиста, который якобы подрезал автобус. В полиции опровергли эту версию, Данил тоже отметил, что именно таксиста нужно считать героем.

Авария произошла 17 августа в микрорайоне Гайва

- Я туда приехал не первым, а одним из первых, и начал помогать людям, детям, старикам! И это был мой человеческий долг перед народом и всевышним. И сейчас обсуждают таксиста, который ехал посередине полосы автобуса навстречу ему, у которого все произошло на глазах! И этот парень, про которого сейчас пост, реально остановился! Благо ему. Если он будет награжден или поощрен, я на самом деле, буду рад искренне!

Парень один из первых приехал на место ЧП

Несмотря на пост Данила, пермяки все равно считают его героем.

- Молодец, не растерялся. Дайте Данилу гражданство он его заслужил!!!

- Неравнодушный человек, побольше бы в жизни таких было и бы больше порядка. Достойный гражданин нашей страны и на мой взгляд его поступок должен быть должным образом оценён.

- Такой достойный поступок! Это такая редкость сейчас! Нужно обязательно дать гражданство! Чтобы у нас было больше сильных духом и добрых душой людей!

"Комсомольская правда- Пермь" первой обратилась в администрацию губернатора с просьбой помочь в гражданстве. И вот, его подвиг признали и в правительстве Пермского края. В среду, 21 августа, на заседании Правительства Максим Решетников поблагодарил Данила и вручил ему благодарственное письмо и боксерские перчатки, так как парень давано занимается спортом.

- Данил смог быстро сориентироваться на месте и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь еще до приезда «скорой помощи, - отметил Губернатор.

Также глава Пермского края пообещал исполнить главную мечту 20-летнего парня - получить российское гражданство. Данил родом из Узбекистана и уже семь лет живет в России, но гражданства еще не получил. Комсомольская правда первой обратилась в администрацию губернатора с просьбой помочь в гражданстве

После консультаций в Департаменте социальной политики аппарата правительства Пермского края он начал готовить пакет документов для получения гражданства по госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом». Молодой человек сможет стать гражданином Российской Федерации до конца 2019 года.

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