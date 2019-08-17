Один погиб и 32 человека пострадали: в Перми рейсовый автобус врезался в магазин

В Перми попал в ДТП пассажирский автобус маршрута № 53. Автобус врезался в стену здания магазина на улице Новогайвинской. Как сообщили очевидцы, при аварии пострадало несколько пассажиров.

Фото: ГИБДД

«Смят весь перед автобуса, разбиты окна», - написали свидетели происшедшего в соцсетях.

- По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на здание, находящееся с правой стороны по ходу движения, - сообщили в краевой полиции. - На место аварии выехали все оперативные службы: полиция, скорая, спасатели.

Подробности аварии с автобусом в Перми 00:00 00:00

- Один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей, 9 - в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, также в тяжелом состоянии находятся пятеро взрослых, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края. - Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу имени Гринберга.

Фото: ГИБДД

Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

Сейчас дорога Дружбы в сторону Гайвы от отворота на Нижнюю Курью перекрыта. Водителей просят выбирать объездные пути.

Фото: ГИБДД