После публикации в «Комсомолке» Данилу Юлдашеву, который спасал людей из разбившегося автобуса, вручили премию

В субботу, 17 августа Данил Юлдашев ехал на тренировку по боксу в клуб «Фаворит». Впереди его машины шел автобус 53-го маршрута, который прямо на глазах Данила врезался в стену дома. Несколько машин проехали мимо, а 20-летний боксер остановился, выбил заклинившую заднюю дверь автобуса и начал выносить раненых людей, накладывать шины на переломы.

- Было много пострадавших, в салоне были сорваны все сидения, кому-то в ногу воткнулся оторванный поручень, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла, - говорит Данил. – Дети плакали от боли и страха. Мне даже стало страшно, но если бы мой страх меня одолел, я бы не смог помочь людям.

Данил достал аптечку из машины и до приезда скорой стал оказывать раненым первую помощь – накладывал шины на переломы, забинтовывал раны. Потом он начал останавливать машины, проезжавшие мимо места аварии, чтобы водители до приезда «скорой» увезли раненых в больницы.

Пассажиры того автобуса сейчас со слезами благодарности вспоминают Данила.

- После аварии все в шоке, кто-то кричит, никто не знает, что делать, начали окна выбивать, - рассказала «Комсомолке» одна из пассажирок. – И тут вдруг появляется этот парень, говорит что-то успокаивающее и начинает выносить детей из салона. Он помог всем прийти в себя.

Данил рассказал «Комсомолке», что у него есть мечта - получить российское гражданство. Он родом из Ташкента, но живет в Перми уже 7 лет. Здесь окончил школу и техникум. Но по-прежнему гражданин Узбекистана.

Многие наши читатели решили поддержать Данила и даже предложили создать петицию о предоставлении ему гражданства.

Президент фонда поддержки бокса «Боксерский клуб» Владимир Прохоров вручил Данилу 50 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин

Решил помочь Данилу и фонд поддержки бокса «Боксерский клуб». Президент фонда Владимир Прохоров, узнавший о поступке Данила из публикации «Комсомольской правды», вручил молодому боксеру 50 тысяч рублей.

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