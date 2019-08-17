«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

- Это был мой долг. Я не мог поступить иначе, меня так воспитали, - 20-летний Данил Юлдашев в течение двух часов спасал людей из покореженного автобуса.

Напомним, в Перми в субботу, около 17 часов, рейсовый автобус маршрута №53, шедший из Гайвы до Центрального рынка, попал в ДТП. Из-за неисправности автобус занесло, и он врезался в стену магазина на улице Новогайвинской, 81. В аварии один пассажир погиб, 32 человека были госпитализированы,

Автобус врезался в стену магазина. Фото: ГИБДД Перми.

Первым на месте аварии оказался боксер Данил Юлдашев. Он ехал на тренировку в клуб «Фаворит» на своей машине «Дэу Нексия». И вдруг впереди увидел автобус, который врезался в бетонную стену, практически на его глазах. Автомобиль Данила и автобус разделяли четыре машины. Три из них проехали мимо, одна остановилась, чтобы помочь пострадавшим в аварии. Остановился и Данил. Оставив и телефон, и все вещи в машине, он бросился на помощь.

- Из автобуса раздавались крики боли, - вспоминает Данил. - Я увидел, что все двери в автобусе искорежены, так их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь.

Выломав дверь, Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

- Было много пострадавших, в салоне были сорваны все сидения, кому-то в ногу воткнулся оторванный поручень, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла, - говорит парень. – Мне даже стало страшно, но если бы мой страх меня одолел, я бы не смог помочь людям. А там были еще и дети, которые плакали от боли и страха. Мне их стало очень жалко.

Пострадали 32 человека. Фото: ГИБДД Перми.

Данил а достал аптечку из машины и до приезда скорой стал оказывать раненым первую помощь – накладывал шины на переломы, забинтовывал раны. Потом он начал останавливать машин, проезжавшие мимо места аварии, чтобы водители отвезли пострадавших в больницы.

К тому времени на дороге в сторону центра города уже образовалась пробка. Проехать в ту строну было невозможно, а водители, ехавшие на Гайву, могли быстро доставить раненых в больницы.

- Были те, кто не останавливался, но кто остановился и узнал, в чем дело, - ни один не отказался помочь, - рассказал Данил.

Потом, когда приехала «скорая», парень стал помогать медикам заносить пострадавших на носилках в машины. Данил оставался на месте аварии до самого конца.

В последнюю очередь из автобуса достали водителя. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось разрезать дверь, потому что мужчина был прижат к рулю.

Разумеется, после всего пережитого Данилу было уже не до тренировки. Он съездил домой, переоделся и отправился в следственный комитет, где у него взяли свидетельские показания.

- Меня расспросили обо всем и даже пообещали представить к награде, - говорит Данил. – Но я ведь не ради награды старался. Ради людей.

Хотя, если честно говорить, от одной награды Данил бы не отказался – от российского гражданства. Он семь лет назад 13-летним подростком приехал в Пермь из Ташкента. В Узбекистане он родился, и там до сих пор живут его родные. А здесь парень окончил школу и Пермский техникум отраслевых технологий. Сейчас подрабатывает охранником в клубе. Но все семь лет Данил Юлдашев живет как гражданин Узбекистана. И сейчас главная мечта Данила – получить гражданство. Он хочет отслужить в армии и дальше заниматься боксом.