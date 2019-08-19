«До сих пор в ушах стоят крики». Пострадавшие пассажиры пермского автобуса рассказали о ДТП

На месте смертельной аварии с автобусом № 53 кто-то воткнул в бетонную стену четыре розы. Здесь, на подъезде к микрорайону Гайва, в субботу вечером оборвалась жизнь 63-летней пассажирки Елены. На большой скорости автобус с 55-ю пассажирами влетел в бетонную стену.

Боялась посмотреть вперед

- Это было страшно, - рассказывает ехавшая в автобусе пермячка, она лежит в МСЧ №6 на Гайве. – Мы с дочерью ездили в город. Чтобы вернуться домой, на Гайву, пришли на остановку Центральный Рынок. Пришел 53-й автобус, но сидячих мест в нем не осталось. Мы очень устали и решили подождать другой, чтобы ехать сидя. Но тот как раз и попал в это жуткое ДТП. Когда мы стали подъезжать к остановке «Лесозавод», все поняли, что происходит что-то неладное, водитель вместо того, чтобы тормозить, начал увеличивать скорость, мы все начали кричать. И тут удар! Он был такой силы, что все кресла в салоне снесло.

Люди попадали на впередисидящих. А сверху на них упали оборвавшиеся поручни.

Женщина очнулась оттого, что ее кто-то придавил сверху.

- Было очень больно, и я стала убирать лежащую на мне девушку, понимая, что еще немного - и задохнусь. На то, что впереди творилось, я даже смотреть боялась. А крики детей и взрослых до сих пор у меня в ушах стоят.

Первым делом пермячка стала искать свою 26-летнюю дочь. Ее оцарапало осколками разбитого стекла, но девушка была в сознании. Она взяла прикрепленный к стенке автобуса молоток и стала разбивать окно. Затем стала кричать и звать на помощь, но некоторые машины просто проехали мимо. Первым остановился молодой парень. Он подхватил девушку и помог ей выбраться наружу. Потом в разбитое окно ему начали передавать плачущих детей.

- Этот парень, потом мы уже узнали, что его зовут Данил, достал аптечку, стал помощь всем оказывать, он такой молодец, он там до последнего был, - рассказывает пассажирка. - Люди в салоне кричали: «Помогите», я кричала: «Вызывайте «скорую». Потом удалось открыть двери. Пострадавших выносили из автобуса и складывали прямо на землю. Затем приехали спасатели и стали вырезать специальным инструментом тех людей, которых невозможно было достать из-за покореженного железа.

А это Данил, который многим помог. Фото с его страницы "ВКонтакте"

До больницы ехали на попутках

20-летний Данил Юлдашев, спасавший пермяков в ДТП с автобусом, мечтает стать гражданином РФ 00:00 00:00

Пока пострадавшие ждали медиков, рядом с местом аварии останавливались и другие автомобилисты. Многие предлагали довезти травмированных пассажиров до ближайшего травмпункта на Гайве. Те, кто был на ногах, садился в легковушки и ехал. Вскоре туда же в МСЧ №6 поступили и более тяжелые раненые, их привозили на «скорых».

- В больнице в этот вечер был ад, - вспоминает мужчина, который в это время привез маму с сердечным приступом. – Люди сидели и несколько часов ждали приема в коридоре.

- Одну женщину привезли вообще без лица, словно по ней прошли ногами несколько раз, - говорят пациенты больницы. – В очереди сидела мама с тремя детьми. Малыши уже и плакать не могли от шока, их через час забрали, увезли в детскую больницу на Баумана.

- Я тоже сидела два часа, а людей все везли и везли, я ждала, так как понимала, что они более тяжелые и им нужна помощь больше, - говорит еще одна пациентка с компрессионным воротником на шее и гипсом на руке. – На таких автобусах ездить вообще нельзя. Кто их закупил – надо его посадить, вот и все! Они без конца ломаются. И у нас, жителей Гайвы, проблема не только с 53-м, но и с 49 автобусом. Это развалюхи, в которых зимой мерзнешь, а летом жаришься. Едут - на ладан дышат.

Пятерых самых тяжелых пострадавших отвезли в итоге в реанимацию краевой клинической больницы. Там же находится и водитель автобуса. Его задержали, поэтому у палаты круглосуточно дежурят сотрудники ГУФСИН. Десять детей госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу, еще двоих – в МСЧ № 4. Самое большое количество пострадавших - 14 пассажиров - лечатся на Гайве. Загипсованные и перебинтованные пассажиры этого злополучного рейса лежат в нескольких палатах на третьем этаже.

Поручни автобуса от удара просто отвалились. Фото пресс-службы ГИБДД

Два дня ждем операции

Пострадавшие согласились рассказывать о своих бедах только анонимно.

- Я не понимаю одного: почему нас не везут в другие городские больницы, - говорит одна из них. - Здесь врачи хоть и стараются изо всех сил, но ничего не успевают!

- Мы просто лежим и ждем операций, в день из здесь делают только три, - рассказывает молодая женщина, которую только что привезли из операционной. – У многих переломы со смещением, нужны операции, а их не успевают делать. Меня прооперировали только в понедельник. Поставили пластину в ключицу, а через год придется еще одну операцию делать – убирать ее. Я полгода теперь точно работать не смогу. Я свой автобусный билет сохранила, иск подавать в суд буду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После публикации в «Комсомолке» Данилу Юлдашеву, который спасал людей из разбившегося автобуса, вручили премию

50 тысяч для 20-летнего спортсмена из Перми выделил фонд поддержки бокса (подробнее)

«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену здания

Данил Юлдашев первым оказался на месте аварии (подробности)

Один погиб и 32 человека пострадали: в Перми рейсовый автобус врезался в магазин

На место аварии выехали все оперативные службы (подробности)