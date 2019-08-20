«Выбил стекло и вытаскивал людей». Водитель «Яндекс-такси» помогал пассажирам автобуса, попавшим в ДТП в Перми

- Это было очень страшно! Я до сих пор в шоке, - 25-летний Максатбек Уулу Бекзат, водитель «Яндекс-такси», даже передергивает плечами, как будто в ознобе, вспоминая страшную аварию, свидетелем которой он стал.

В субботу, 17 августа, в Перми автобус маршрута №53, битком набитый пассажирами, на большой скорости влетел в бетонную стену здания. От удара его кабина смялась, вылетели стекла из окон, заклинило двери.

Одна из пассажирок – 63-летняя Елена Данилова - скончалась на месте. Водителя автобуса при столкновении зажало между спинкой сиденья и рулем. Более тридцати пассажиров получили серьезные травмы.

- Я ехал в сторону центра, а автобус - в микрорайон Гайва, - рассказывает таксист. – Разминулись мы с ним на светофоре, а спустя пару секунд услышал сзади сильный удар. Как увидел, что автобус врезался в стену, сразу затормозил, развернулся и поехал, чтобы помочь пострадавшим людям.

Люди кричали: «Помогите!»

Максатбек подъехал к автобусу, остановил машину возле задней двери. Она была покорежена и не открывалась. Люди в автобусе кричали: «Помогите!». От удара все сидения сорвало с мест. Пассажиры валялись на полу, кто-то пытался встать, но не мог из-за навалившихся сверху людей. Некоторые были без сознания.

Тогда таксист выбил стекло. Через окно ему на руки подали двух маленьких детей. Малыши ревели, они были в ссадинах и царапинах.

К этому времени к месту аварии подъехала еще одна машина. Ее водитель – 20-летний Данил Юлдашев – выбил заклинившую дверь автобуса. Вдвоем с Данилом Максатбек на руках вынесли через проем раненую женщину. Потом еще одну.

Раненых приходилось класть прямо на землю. К моменту приезда машин «скорой помощи» и спасателей почти всех людей из автобуса вытащили очевидцы.

Приехавшие спасатели стали вырезать специальным инструментом тех пассажиров, которых придавило железными стенками автобуса. А машины «скорой помощи» начали развозить пострадавших по больницам.

После приезда оперативных служб Максатбек уехал, чтобы не мешать специалистам выполнять свою работу.

Фото пресс-службы ГИБДД

Возбуждены два уголовных дела

По горячим следам в Интернете появилась версия, что авария произошла из-за того, что таксист подрезал автобус, в результате водитель был вынужден вывернуть в стену. Но в краевой полиции эти сообщения сразу же опровергли.

- Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в городской администрации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Эту информацию подтвердили и в следственном комитете.

- По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще одно уголовное дело возбудил следственный комитет - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Одним из свидетелей по уголовному делу стал Максатбек Уулу Бекзат.

- Меня следователь расспрашивал про все подробности ДТП, - говорит он. – Я им все рассказал. Но, понимаете, до сих пор глаза закрою – эта жуткая картина перед глазами.

Максатбек с такой страшной аварией столкнулся впервые. Да и срок работы в «Яндекс-такси» у него небольшой – всего два месяца. В Пермь он приехал из Киргизии в конце прошлого года. Здесь живут его родители с младшим братом.

- Не страшно теперь по дорогам Перми ездить? – спрашиваю я таксиста.

- Не страшно, - улыбается он. – Я машину хорошо вожу.

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