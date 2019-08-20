«Неисправностей не было». Появилось видео допроса водителя автобуса, который попал в ДТП на Гайве

- Понятия не имею, что произошло. Автобус всегда работал исправно, - рассказал водитель автобуса, который попал в ДТП на Гайве 17 августа, при неофицильном допросе.

Страшная авария произошла в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. Автобус маршрута №53 на полном ходу въехал в стену. В аварии пострадали 34 человека, одна женщина погибла.

Мужчина считается главным подозреваемым. Несмотря на тяжелые травмы, с субботы в его палате дежурили сотрудники полиции. Однако во вторник, 20 августа, конвой покинул палату водителя. Сотрудники полиции не увидели основания для оставления его под стражей.

- Истек срок задержания водителя автобуса в порядке статьи 91 УПК РФ, конвой покинул его палату. Следователи краевого МВД вручили мужчине обязательство о явке. Оно состоит в письменном обязательстве своевременно являться по вызовам следователя, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. Мужчине разъяснены последствия нарушения данного обязательства, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Оператору водитель автобуса сообщил, что работает в компании уже три года, а на данном маршруте - год.

- За время работы неисправносетй не было, - отметил мужчина. Перед выходом на рейс я себя хорошо чувствовал.

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