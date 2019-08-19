Подробности аварии на Гайве: погибла 63-летняя Елена Данилова, еще 35 человек ранены

На месте смертельной аварии с автобусом №53 кто-то воткнул в бетонную стену четыре розы. Здесь, на подъезде к микрорайону Гайва, в субботу вечером оборвалась жизнь 63-летней женщины. Еще 35 человек получили травмы.

Боялась посмотреть вперед

- Это было страшно, - рассказывает ехавшая в автобусе пермячка, она лежит в МСЧ№6 на Гайве. - Мы с дочерью ездили в центр. Домой, на Гайву, возвращались на 53-м автобусе. Когда стали подъезжать к остановке «Лесозавод», все поняли, что происходит что-то неладное. Водитель вместо того, чтобы тормозить, начал увеличивать скорость, мы все начали кричать. И тут - удар! Он был такой силы, что все кресла в салоне снесло. А крики детей и взрослых до сих пор у меня в ушах стоят.

Оказалось, что автобус с 55 пассажирами на большой скорости влетел в бетонную стену здания. От удара его кабина смялась, вылетели стекла из окон, заклинило двери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/726553" frameborder="0"></iframe> Автобус с пассажирами врезался в магазин в Перми.

Одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя автобуса при столкновении зажало между спинкой сиденья и рулем. Более тридцати пассажиров получили серьезные травмы. У одной из пожилых женщин оторвало палец, все кругом было в крови.

Пострадавшие пассажиры автобуса. Фото: пресс-служба ГИБДД.

Одна из девушек взяла прикрепленный к стенке автобуса молоток и разбила окно. Затем стала кричать и звать на помощь, но некоторые машины просто проехали мимо, первым остановился молодой парень. Он подхватил девушку и помог ей выбраться наружу. Потом в разбитое окно ему начали передавать плачущих детей.

- Этот парень, потом мы уже узнали, что его зовут Данил, достал аптечку, стал помощь всем оказывать, он такой молодец, он там до последнего был, - рассказывает пассажирка.

«Дети плакали от боли и страха»

20-летний Данил Юлдашев, спасавший пермяков в ДТП с автобусом, мечтает стать гражданином РФ 00:00 00:00

В ту субботу 20-летний Данил Юлдашев ехал на тренировку по боксу в клуб «Фаворит». Впереди его машины шел автобус, который прямо на глазах Данила врезался в стену дома. Несколько машин проехали мимо, а 20-летний парень остановился, выбил заклинившую заднюю дверь автобуса и начал выносить раненых людей.

- Было много пострадавших, в салоне были сорваны все сидения, кому-то в ногу воткнулся оторванный поручень, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла, - говорит Данил. - Дети плакали от боли и страха.

Данил достал аптечку из машины и до приезда «скорой» оказывал раненым первую помощь - накладывал шины на переломы, забинтовывал раны. Потом он начал останавливать машины, проезжавшие мимо места аварии, чтобы водители до приезда «скорой» увезли раненых в больницы.

Пассажиры того автобуса сейчас со слезами благодарности вспоминают Данила.

Даниил бросился на помощь пассажирам автобуса. Фото: личная страница ВКонтакте

- После аварии все в шоке, кто-то кричит, никто не знает, что делать, начали окна выбивать, - рассказала «Комсомолке» одна из пассажирок. - И тут вдруг появляется этот парень, говорит что-то успокаивающее и начинает выносить детей из салона. Он помог всем прийти в себя.

Данил рассказал «Комсомолке», что у него есть мечта - получить российское гражданство. Он родом из Ташкента, но живет в Перми уже 7 лет. Здесь окончил школу и техникум. Но по-прежнему гражданин Узбекистана.

Многие наши читатели решили поддержать Данила и даже предложили создать петицию о предоставлении ему гражданства.

А президент фонда поддержки бокса «Боксерский клуб» Владимир Прохоров, узнавший о поступке Данила из публикации на сайте «Комсомольской правды», вручил молодому боксеру 50 тысяч рублей.

Хотела собрать внука в школу

Погибшая пассажирка - 63-летняя паспортистка Елена. Как рассказала «КП» - Пермь» ее сестра, в тот день женщина вместе с 13-летним внуком ездила покупать канцтовары и другие вещи для школы.

- Это же не автобусы, это скотовозки, - плачет сестра погибшей. - Елена умерла, а внук в больнице с переломами и травмами.

Семья погибшей Елены получит от администрации Перми 500 тысяч рублей. Кроме того, как сообщается в мэрии, оплату похорон возьмет на себя компания-перевозчик.

Погибшая пермячка ездила с внуком собирать его в школу. Фото: пресс-служба ГИБДД и соцсети.

Также в ДТП пострадали 35 человек. После аварии их развезли по пяти больницам Перми. Находящимся в тяжелом состоянии из городского бюджета выплатят материальную помощь по 300 тысяч рублей, получившим травмы средней степени тяжести - по 150 тысяч рублей.

Возбуждены два уголовных дела

Как сообщили в городской администрации, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Эту информацию подтвердили и в следственном комитете.

- По предварительным данным, полученным при осмотре транспортного средства, причиной происшествия явилась техническая неисправность агрегатов и механизмов автобуса, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого задержан 39-летний водитель автобуса. Но так как он сам серьезно пострадал в аварии и находится сейчас в реанимации, у дверей его палаты выставили круглосуточную охрану.

Еще одно уголовное дело возбудил следственный комитет - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После аварии городские власти решили отстранить перевозчика ООО «Дизель», работавшего на маршруте №53, со всех городских маршрутов. Перевозчик обслуживал также маршруты №№7, 18, 34, 77 и 78. Будет в ближайшее время расторгнут и контракт с ИП Дробинин, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП.

- Временный контракт на перевозку пассажиров будет подписан с МУП «Пермгоэлектротранс», - сообщил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. - А нового перевозчика выберут по итогам аукциона. Власти планируют заключить контракт в течение недели.

- Для того чтобы выпустить на линию нового перевозчика, нужно, чтобы водители ознакомились с маршрутом, прошли стажировку, должна пройти подготовка, - говорит Анатолий Путин.

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