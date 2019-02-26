2019-02-26T15:10:49+03:00
Происшествия

Три версии покушения на убийство депутата Заксобрания

Силовики не исключают даже вариант инсценировки
Вероника РАНГУЛОВА
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- Я чудом остался жив, - говорит депутат. Фото: соцсети.- Я чудом остался жив, - говорит депутат. Фото: соцсети.
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На 35-летнего депутата Законодательного Собрания Пермского края Илью Кузьмина, напомним, напали в Соликамске в воскресенье вечером.

- Мне позвонила незнакомая девушка и пригласила приехать на деловую встречу, - рассказывает парламентарий. - Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один. Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице.

По словам Кузьмина, преступник резко повернулся и дважды выстрелил из охотничьего обреза.

- Я чудом остался жив, - говорит депутат и демонстрирует капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. - Преступник целился мне в голову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Соликамск из Перми приехали наиболее опытные следователи-криминалисты.

Подозреваемого в покушении задержали вечером в понедельник. Им оказался 30-летний местный житель. Он нигде официально не работает и ранее был судим за побои. Его уже допросили, сейчас решается вопрос об аресте на все время следствия.

- По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома выстрелил в 35-летнего мужчину из обреза охотничьего ружья, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. - После чего скрылся. Потерпевший не был ранен.

В правоохранительных органах «КП» сообщили, что рассматривается несколько версий покушения на убийство парламентария.

1. Преступление может быть как-то связано с политической деятельностью или бизнесом депутата. Кузьмин почти десять лет руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске, которая занимается различными сделками с недвижимостью и оказывает риэлтерские услуги.

2. Личные мотивы. Следователи проверяют версию, что мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения между депутатом и нападавшим.

3. Источник «КП» сообщил: есть версия, что покушение на убийство - это инсценировка. Об этом силовикам сообщил сам подозреваемый. Якобы депутат ради собственного пиара попросил того разыграть этот спектакль. И стреляли в Кузьмина не дробью, а пластиковыми шариками. А капюшон куртки был испорчен заранее.

- Это полный бред, я даже не буду это комментировать, - заявил нам сам депутат. - Я подписал расписку о неразглашении.

В соцсетях Илья Кузьмин поблагодарил всех своих подписчиков и друзей за поддержку: «Мне это очень важно. Несколько человек скинули контакты людей, которые были свидетелями происшествия. Буду держать вас в курсе ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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