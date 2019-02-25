Подозреваемого в нападении на депутата ЗС из Пермского края задержали
Депутат Законодательного собрания Илья Кузьмин сообщил «Комсомольской правде», что подозреваемого в нападении на него задержали.
- Но кто он и какой мотив преступления я не в курсе, мне ничего не говорят, - уточнил Илья Кузьмин.
Напомним, это произошло в воскресенье вечером в Соликамске у дома 185 по улице 20 лет Победы. Илья Павлович рассказал, что его позвали на деловую встречу. Когда депутат вышел из машины, около нее стоял какой-то мужчина.
- Он резко повернулся и дважды выстрелил, - говорил Илья Кузьмин. - Один выстрел был мимо, а когда он выстрелил второй раз, я поскользнулся и упал, что и спасло мне жизнь. Преступник явно хотел попасть в голову.
После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Соликамск выехали наиболее опытные следователи-криминалисты
ИСТОЧНИК KP.RU