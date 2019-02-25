2019-02-25T20:04:16+03:00
Происшествия

Подозреваемого в нападении на депутата ЗС из Пермского края задержали

Мотив преступления пока не известен
Елена КОНОВА
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На этом месте было совершено покушение на убийство. Фото из соцсетейНа этом месте было совершено покушение на убийство. Фото из соцсетей
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Депутат Законодательного собрания Илья Кузьмин сообщил «Комсомольской правде», что подозреваемого в нападении на него задержали.

- Но кто он и какой мотив преступления я не в курсе, мне ничего не говорят, - уточнил Илья Кузьмин.

Напомним, это произошло в воскресенье вечером в Соликамске у дома 185 по улице 20 лет Победы. Илья Павлович рассказал, что его позвали на деловую встречу. Когда депутат вышел из машины, около нее стоял какой-то мужчина.

- Он резко повернулся и дважды выстрелил, - говорил Илья Кузьмин. - Один выстрел был мимо, а когда он выстрелил второй раз, я поскользнулся и упал, что и спасло мне жизнь. Преступник явно хотел попасть в голову.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Соликамск выехали наиболее опытные следователи-криминалисты

ИСТОЧНИК KP.RU

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