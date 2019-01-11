2019-01-11T17:13:05+03:00
Общество

В Перми осудят второго подростка по делу о резне в 127-й школе

Повторная экспертиза признала его вменяемым
Андрей МАТЛИН
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В отличие от другого подростка, Алексей Б. не закрывал в суде лицо маской.В отличие от другого подростка, Алексей Б. не закрывал в суде лицо маской.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Напомним: 18 декабря к 9 годам 8 месяцам колонии в Мотовилихинском суде Перми приговорили 17-летнего Леонида Б. (имя изменено) - одного из двух подростков, которые в январе прошлого года устроили резню в пермской школе №127, напав с ножами на учеников 4 «Б» класса и их учительницу.

Второго подростка, учащегося этой школы, Алексея Б. (имя изменено) привозили под конвоем на этот судебный процесс как свидетеля. Он содержался в психиатрическом заведении в Перми: ранее московские психиатры из национального НИИ имени Сербского не смогли дать однозначное заключение о его вменяемости и направили подростка на принудительное лечение. Но представители краевой прокуратуры сообщали, что он также скоро предстанет перед судом – повторная экспертиза, которую провели московские эксперты, все-таки признала его вменяемым. Его также будут судить по статье о покушении на убийство 29 человек.

Сегодня в краевом суде рассмотрели вопрос о продлении ареста для Алексея Б. Судья Андрей Кузнецов оставил меру пресечения без изменений и продлил арест до 14 марта.

По сообщениям некоторых СМИ, в главном следственном управлении СКР сейчас рассматривают вопрос о виновности или невиновности охранницы охранного предприятия, которая в тот день пропустила в школьное здание без пропуска теперь уже осужденного подростка Леонида Б., выпускника этой школы, который на тот момент числился студентом технологического колледжа. Однако руководитель ЧОО «Аякс» Дмитрий Перминов заявил, что ему об этом ничего не известно.

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