Мама подростка, которого судят за нападение на учащихся 127 школы Перми: «Нам поступают угрозы»

В Мотовилихинском районном суде Перми начался судебный процесс над вторым подростком по делу о кровавой резне в пермской 127-й школе. Первоначально московские эксперты не могли решить вопрос о его вменяемости, и он проходил лечение в специализированном учреждении в Перми, и вот, наконец, повторная экспертиза признала его вменяемым.

Напомним: одного из двух подростков, напавших с ножами на школьников из 4 «Б» класса и учительницу Наталию Шагулину в январе прошлого года, Леонида Б. (имя изменено), уже осудили на 9 лет 8 месяцев, коллегия краевого суда отклонила его апелляционную жалобу и оставила приговор Мотовилихинского районного суда в силе.

Второй подросток, Алексей Б. (имя изменено), проходил на этом процессе как свидетель. И вот теперь он также оказался на скамье подсудимых.

Его обвиняют по тем же статьям, что и уже осужденного подростка - в покушении на жизнь 29 человек и в поджоге школы. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.

Сегодня состоялось предварительное заседание суда, а дальше заседания, на которых будут заслушивать представителей потерпевших и свидетелей, будут проходить в закрытом режиме, поскольку и нападавшие, и их многочисленные жертвы не достигли совершеннолетия.

- Нам поступают угрозы, я боюсь за безопасность родных, - сказала на суде мама Алексея Б.

И она, и сам Алексей попросили оставить его под арестом. Судья постановил продлить арест до 15 мая.

Заседания по этому делу продолжатся на следующей неделе.

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