Адвокат подростка, устроившего резню в пермской школе № 127, опасается за его безопасность
В Мотовилихинском суде Перми начались судебные заседания по существу по уголовному делу о нападении на учеников и педагогов 127-й пермской школы. На скамье подсудимых - один из двух подростков, ворвавшихся в январе этого года с ножами в кабинет, где занимались ученики 4 "б".
Леонида Б. (имя изменено) обвиняют в покушение на убийство 30 человек, в поджоге школы и разбойном нападении на охранника. Другой нападавший, учащийся этой школы, признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.
Сегодняшнее заседание суда проходит в закрытом режиме. Такое решение было принято по предложению обвиняемого и его адвоката, а также представителя стороны обвинения, хотя потерпевшие настаивали на открытом процессе. Как объяснила гособвинитель, судебные заседания будут проводиться за закрытыми дверями, поскольку в числе потерпевших и свидетелей много несовершеннолетних детей.
А адвокат Леонида Б. сказал, что опасается за безопасность своего подзащитного. В зал суда того доставили в маске, в маске был и его отец. Судья Истомин пообещал, что с 29 октября начнется заслушивание показаний свидетелей и потерпевших. Слушания будут проходить ежедневно, но также будут закрытыми.
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