Папа школьницы, пострадавшей во время резни в пермской школе №127: «Мы потребуем моральную компенсацию, но сумму я называть не буду»

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-26T12:49:17+03:00

В Перми в суде начали заслушивать свидетелей и потерпевших во время кровавой трагедии

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В Мотовилихинском районном суде начались слушания по уголовному делу о покушении на убийство 30 человек. Его возбудили против выпускника 127-й школы Леонида Б. (имя изменено) – одного из двух подростков, напавших с ножами в январе этого года на учеников 4 «Б» класса и их учительницу. Другого нападавшего, бывшего старшеклассника этой школы, отправили на принудительное лечение – эксперты признали его невменяемым.

Обвиняемый во время судебных заседаний не снимает маски.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судья Константин Истомин объяснил, что, начиная с 29 октября, слушания будут проходить ежедневно, по рабочим дням, в закрытом режиме. При этом, по его словам, заслушивание показаний потерпевших и их представителей может занять около месяца – настолько их много.

Государственный обвинитель Екатерина Кашина сообщила, что Леонида Б. обвиняют в покушении на 30 человек, среди которых большинство – несовершеннолетние, в поджоге школы и разбойном нападении на охранника.

В суде уже заслушали отца одной из учениц 4 «Б» класса, которая сейчас признана потерпевшей по делу о резне в 127-й школе.

- Моя дочка во время нападения сидела в дальнем углу, вдалеке от того места, где были нападавшие, и, к счастью, не получила ранений, спасибо классной руководительнице, которая просто спасла наших детей, - рассказал Алексей Васильевич, выйдя из зала суда. - Но вся эта жуткая трагедия происходила на глазах дочери. С нашими детьми потом долго работали психологи. Сейчас мы стараемся в разговорах с дочкой не упоминать о том, что происходило в январе. Как ее законный представитель я буду требовать взыскать с обвиняемого компенсацию морального вреда, но ее размер пока сообщать не буду. По моим сведениям, требования о компенсации собираются подать родители еще 9 учеников, но подобных исков наверняка будет больше.

Как считает Алексей Васильевич, сейчас в школе обеспечен достаточный уровень безопасности.

- Когда все это произошло, моя дочка и другие ученики бросились в торговый центр «КИТ», расположенный неподалеку от школы, - рассказал он. - И первыми им на помощь пришли сотрудники охранного предприятия, которые обслуживают это здание. По предложению родителей, именно это охранное агентство обеспечивает сейчас безопасность в школе, куда ходит моя дочь – теперь уже в 5 класс.

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